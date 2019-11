Des employés de Google protestent contre les accords de l'entreprise avec des sociétés pétrolières

© Guillaume Perrin/Total

Depuis 2017, Google a signé plusieurs contrats, relatifs à son offre Cloud, avec des entreprises telles que Schlumberger ou le groupe français Total. Mais ces partenariats avec des acteurs majeurs de l'industrie pétrolière mondiale ne sont pas du goût de tous au sein de la société.La preuve avec une nouvelle manifestation de mécontentement d'une partie des équipes. 1 100 employés ont en effet adressé une lettre ouverte à la directrice financière d'Alphabet, Ruth Porat, pour lui demander de publier un «». Les signataires souhaiteraient voir leur employeur s'investir davantage dans la réduction des émissions carbone.Pour eux, cela passe notamment par la rupture des contrats commerciaux liant Google aux compagnies pétrolières, comme l'explique Ike McCreery, ingénieur du département Cloud, qui a participé à la rédaction du texte : «».Autre demande exprimée par les employés : ne plus traiter avec les services américains d'immigration. En effet, ils affirment que de plus en plus d'individus se voient contraints de passer les frontières en raison des conséquences du changement climatique. Ils ne souhaitent donc pas que la technologie puisse être employée contre ces populations vulnérables.De son côté, l'entreprise n'a pas souhaité apporter de réponse à cette publication. Elle a simplement rappelé l'implication du groupe dans une démarche écologique.Ce n'est pas la première fois que des accords avec des compagnies pétrolières sont dénoncés au sein même de la société contractante. De la même manière, Amazon et Microsoft ont vu certains des leurs salariés s'opposer à de telles relations. Parfois, les protestations de ce type portent leurs fruits : l'an dernier, Google a renoncé à un contrat avec le Pentagone , après une pétition signée par 4 000 employés.