Non, Amazon n'a pas décidé que l'intelligence artificielle ferait l'affaire par rapport aux humains. Enfin, pas encore. C'est ce qu'affirme le patron de la boîte, Andy Jassy, lors de la dernière présentation des résultats de l'entreprise.

« L'annonce que nous avons faite il y a quelques jours n'était pas vraiment motivée par des raisons financières, ni même par l'IA, du moins pas pour l'instant » a-t-il avancé. Mais quoi alors ? Eh bien, toujours selon le même, « en réalité, c'est une question de culture. » Ce qu'il entend par là, c'est que dans l'environnement actuel de développement technologique, les décisions doivent être prises rapidement, et que trop d'employés dans les bureaux aurait tendance à ralentir cette prise de décision - ce qui serait un handicap.