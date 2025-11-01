Qu'on se le dise, l'immense plan de licenciement annoncé par Amazon n'a rien à voir avec un hypothétique remplacement par l'IA. C'est ce qu'affirme la direction d'Amazon en tout cas !
Même dans le monde de la tech américain, où on a pourtant l'habitude voir les géants du secteur licencier, de temps à autres, quelques milliers de personnes en même temps, le méga-plan de suppression de postes d'Amazon sort du lot. Ce qui a fait dire à beaucoup que la firme de Jeff Bezos avait décidé de remplacer les humains par de l'IA. Ce que l'on nie toutefois du côté du spécialiste de l'e-commerce.
Le trop grand nombre d'employés empêcherait la prise de décision rapide
Non, Amazon n'a pas décidé que l'intelligence artificielle ferait l'affaire par rapport aux humains. Enfin, pas encore. C'est ce qu'affirme le patron de la boîte, Andy Jassy, lors de la dernière présentation des résultats de l'entreprise.
« L'annonce que nous avons faite il y a quelques jours n'était pas vraiment motivée par des raisons financières, ni même par l'IA, du moins pas pour l'instant » a-t-il avancé. Mais quoi alors ? Eh bien, toujours selon le même, « en réalité, c'est une question de culture. » Ce qu'il entend par là, c'est que dans l'environnement actuel de développement technologique, les décisions doivent être prises rapidement, et que trop d'employés dans les bureaux aurait tendance à ralentir cette prise de décision - ce qui serait un handicap.
Des licenciements qui vont rendre Amazon « encore plus fort »
Le mode de fonctionnement qu'il souhaite appliquer pour Amazon est celui des petites entreprises agiles, malgré la taille gigantesque de l'entreprise. « Nous nous engageons à fonctionner comme la plus grande start-up au monde » résume-t-il.
Même son de cloche du côté de la vice-présidente chargée des ressources humaines et de la technologie, Beth Galetti. « Nous sommes convaincus que nous devons être organisés de manière plus rationnelle, avec moins de niveaux hiérarchiques et plus d'appropriation, afin d'agir aussi rapidement que possible pour nos clients et notre entreprise » défend-elle. Les suppressions de postes vont, selon elle, rendre Amazon « encore plus fort. »