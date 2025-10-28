Amazon cherche par tous les moyens à supprimer des emplois qu'il considère surnuméraires. Après un nouveau programme qui mettait fin totalement au télétravail, et qui a permis de licencier ceux qui ne s'y adaptaient pas, le groupe va aller beaucoup plus loin. Reuters nous informe en effet qu'il va supprimer un nombre impressionnant de 30 000 emplois, avec un plan qui débute dès aujourd'hui.

À première vue, le plan n'est pas si impressionnant au regard de l'effectif global de l'entreprise, à savoir 1,55 million de personnes. Sauf qu'il s'agit ici de suppressions d'emplois de bureau, qui représentent à cette heure 350 000 personnes. Ce sont ainsi près de 10% de ces postes qui vont être mis à la poubelle. Sont notamment concernés les secteurs des ressources humaines, le cloud computing ou bien encore les jeux vidéos.