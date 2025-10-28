Le géant de l'e-commerce Amazon entame un plan de licenciement géant. Et ce sont les emplois de « cols blancs » qui vont souffrir.
Les géants de la tech ne sont jamais tendres quand il s'agit de mettre en place des plans de suppression d'emplois de grande taille, comme on a pu le voir encore récemment du côté de Microsoft. Mais rares sont les plans sociaux d'une ampleur aussi importante que ce qui commence à être appliqué du côté d'Amazon !
Un grand plan de suppression de 30 000 emplois... de bureau
Amazon cherche par tous les moyens à supprimer des emplois qu'il considère surnuméraires. Après un nouveau programme qui mettait fin totalement au télétravail, et qui a permis de licencier ceux qui ne s'y adaptaient pas, le groupe va aller beaucoup plus loin. Reuters nous informe en effet qu'il va supprimer un nombre impressionnant de 30 000 emplois, avec un plan qui débute dès aujourd'hui.
À première vue, le plan n'est pas si impressionnant au regard de l'effectif global de l'entreprise, à savoir 1,55 million de personnes. Sauf qu'il s'agit ici de suppressions d'emplois de bureau, qui représentent à cette heure 350 000 personnes. Ce sont ainsi près de 10% de ces postes qui vont être mis à la poubelle. Sont notamment concernés les secteurs des ressources humaines, le cloud computing ou bien encore les jeux vidéos.
L'intelligence artificielle permettrait de compenser les départs
Et cette décision n'a rien d'une réponse à une crise éventuelle. En fait, Amazon dit vouloir tailler dans sa bureaucratie. Mais on ne peut s'empêcher de mettre en lien cette annonce, avec celle effectuée au mois de juin dernier par le PDG d'Amazon, Andrew Jassy, qui avait prévenu que l'intelligence artificielle allait permettre à la société de supprimer des emplois.
« Cette dernière initiative indique qu'Amazon réalise probablement suffisamment de gains de productivité grâce à l'intelligence artificielle au sein de ses équipes pour justifier une réduction substantielle de ses effectifs » affirme de son côté l'analyste eMarket, Sky Canaves. Le marché de son côté a bien répondu à cette initiative, avec une légère hausse du cours d'Amazon à la Bourse ce lundi 27 octobre.