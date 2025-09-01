L'entreprise promet que ses salariés pourront « passer plus de temps à des tâches utiles grâce aux nouvelles technologies ». Il faut comprendre que l'IA s'occupe du répétitif, et que l'humain garde le créatif et le stratégique. Un pari sur l'avenir qui passe par des coupes dans le présent, même si Microsoft essaie de rester diplomatique sur le sujet.