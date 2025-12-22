Le premier projet concret de ce partenariat pourrait être le site actuellement en construction dans le comté de Haskell, au Texas, où Google et Intersect bâtissent ensemble une centrale électrique et un centre de données. L'idée est de faire de la centrale le lieu de production de l'électricité, et quelques mètres plus loin, de disposer des serveurs qui consommeraient cette électricité directement, pour faire tourner les services d'intelligence artificielle de Google.