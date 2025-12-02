S'agit-il d'un changement de ton ? Jusqu'alors, il semblait que les employés dans la tech étaient encouragés à utiliser l'IA là où ils le pouvaient pour améliorer leur productivité. Désormais, ceux de NVIDIA y sont obligés. Même son de cloche chez d'autres géants de la Silicon Valley : en juin dernier, Microsoft a prévenu ses équipes que l'IA n’était « plus une option », tandis que chez Meta, son usage pèsera dans les évaluations annuelles. Et chez Google, il faut désormais coder avec Gemini.