Les États-Unis, terre où sont nés des géants comme OpenAI ou bien NVIDIA, semble le pays le mieux armé dans la course à l'IA. Enfin, c'est ce que l'on peut penser au premier abord, mais qui est démenti par un des acteurs les plus importants, à savoir le fondateur de NVIDIA lui-même, Jensen Huang.

En effet, dans une interview avec le Financial Times, il a sorti une prévision choc : « la Chine va gagner la course à l'IA ». Pour lui en effet, l'écosystème chinois est incroyablement plus favorable au développement de l'IA que celui aux États-Unis. Le premier est caractérisé par de fortes subventions publiques, qui rend « l'énergie gratuite », alors qu'aux États-Unis et en Occident, l'on serait plutôt en train de freiner des quatre fers avec la multiplication de réglementations. Ce qu'il qualifie de « cynisme » de la part de nos dirigeants.