Sean Ward, cofondateur d'iGent AI et utilisateur des modèles d'Anthropic, semble ravi. « Sur nos évaluations de codage à long terme, Claude Sonnet 4.6 égale Opus. Moins de tokens. Plus rapide. », décrit-il. Eric Simons de Bolt, un outil qui permet de créer des sites web avec l'IA, confirme que le modèle 4.6 devient la référence pour « le type de travail approfondi sur les bases de code qui nécessitait auparavant des modèles plus coûteux ». Autrement dit, Sonnet 4.6 accomplit désormais les mêmes missions techniques complexes qu'Opus, mais en consommant moins de ressources et pour moins cher.