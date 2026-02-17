Anthropic a lancé mardi Claude Sonnet 4.6, un modèle d'intelligence artificielle aux performances quasi-premium. Doté de l'intelligence d'Opus pour le prix de Sonnet, il s'érige en réelle alternative aux modèles payants.
L'entreprise Anthropic lance ce mardi 17 février 2026 le modèle Claude Sonnet 4.6, moins de dix jours après la sortie du prometteur Opus 4.6. Le nouveau modèle d'intelligence artificielle de la firme californienne affiche des performances comparables à Opus 4.5, tout en conservant un tarif accessible de 3 à 15 dollars par million de tokens. Le codage amélioré, la manipulation d'ordinateur digne d'un humain, et la fenêtre contextuelle d'un million de tokens sont ses principaux atouts.
Les performances de Sonnet 4.6 mettent presque Opus sur la touche
Claude Sonnet 4.6 affiche ses ambitions. Ce nouveau modèle atteint quasiment le niveau d'Opus 4.5, la version la plus puissante d'Anthropic sortie en novembre 2025. La différence ? Le prix reste identique, soit 3 dollars en entrée et 15 dollars en sortie par million de tokens. De quoi offrir une alternative économique aux développeurs qui cherchaient jusqu'ici puissance et petit budget.
Les résultats des tests effectués par Anthropic sont évocateurs. 70% des développeurs ayant essayé Sonnet 4.6 en avant-première le préfèrent à la version précédente. Mieux encore, ils sont 59% à le placer devant Opus 4.5, pourtant censé être le modèle le plus performant. Pourquoi ? Car il complique moins les choses, suit mieux les instructions et va au bout des tâches complexes. Le risque de fausses déclarations de réussite diminue encore, tout comme les erreurs d'interprétation.
Sean Ward, cofondateur d'iGent AI et utilisateur des modèles d'Anthropic, semble ravi. « Sur nos évaluations de codage à long terme, Claude Sonnet 4.6 égale Opus. Moins de tokens. Plus rapide. », décrit-il. Eric Simons de Bolt, un outil qui permet de créer des sites web avec l'IA, confirme que le modèle 4.6 devient la référence pour « le type de travail approfondi sur les bases de code qui nécessitait auparavant des modèles plus coûteux ». Autrement dit, Sonnet 4.6 accomplit désormais les mêmes missions techniques complexes qu'Opus, mais en consommant moins de ressources et pour moins cher.
Claude Sonnet 4.6 maîtrise l'utilisation d'ordinateur comme un humain
Sonnet 4.6 connaît un vrai tournant dans sa capacité à contrôler un ordinateur de manière autonome. Le modèle atteint 72,5% de réussite sur OSWorld-Verified, un test de référence privilégiée par Anthropic, qui évalue comment l'IA utilise des logiciels courants comme Chrome, LibreOffice ou VS Code. En seize mois, entre octobre 2024 et février 2026, les modèles Sonnet sont passés de 14,9% à 72,5% de tâches accomplies avec succès sur ce test exigeant, une évolution impressionnante.
Concrètement, Sonnet 4.6 manipule des tableurs complexes, remplit des formulaires web à plusieurs étapes et navigue entre onglets de navigateur avec une fluidité quasi-humaine. Et il n'a besoin d'aucun branchement technique spécifique. Le modèle clique et tape exactement comme vous le feriez avec votre souris et votre clavier. Une révolution pour automatiser les vieux logiciels professionnels qui n'ont jamais été conçus pour communiquer avec des robots.
Sonnet 4.6 dispose d'une mémoire de travail colossale d'un million de tokens (actuellement en test). C'est suffisant pour analyser en même temps des programmes informatiques entiers, des contrats de centaines de pages ou des dizaines d'études. Mais le plus impressionnant est sans doute qu'il raisonne efficacement sur toute cette masse d'informations.
La preuve avec Vending-Bench Arena, un test qui simule la gestion d'une entreprise fictive sur plusieurs mois. Sonnet 4.6 a fait en sorte de dépenser en masse pendant dix mois pour développer ses capacités, puis de basculer brutalement vers la rentabilité. Une approche risquée, certes, qui lui a permis d'écraser la concurrence.
Claude Sonnet 4.6 débarque sur toutes les plateformes dès aujourd'hui
Pour le lancement de Claude Sonnet 4.6, Anthropic voit grand. Le modèle débarque partout : sur le site web, dans les applications, via l'interface de programmation et sur les grandes plateformes cloud. Coup de force commercial, même les utilisateurs gratuits basculent automatiquement sur Sonnet 4.6, avec en prime la création de fichiers, les connexions à d'autres outils et la compression intelligente des conversations. Une offensive assumée pour rendre l'IA performante accessible au plus grand nombre.
Côté développeurs, la plateforme Claude Developer Platform intègre de nouveaux modes de réflexion plus poussés, ainsi qu'une fonction de compression intelligente en test. Celle-ci fait le ménage automatiquement. Elle résume les anciens échanges quand la conversation devient trop longue, ce qui permet de continuer sans perdre le fil. L'interface de programmation s'améliore aussi, avec des recherches web qui génèrent maintenant du code automatiquement pour trier les informations pertinentes. Plusieurs fonctionnalités techniques attendues par les développeurs (exécution de code, récupération de pages web, mémoire, appels d'outils automatisés) sortent enfin de leur phase de test.
Dernière nouveauté notable, Claude s'invite directement dans Excel. Les utilisateurs peuvent désormais interroger des bases de données financières professionnelles (S&P Global, LSEG, Daloopa, PitchBook, Moody's, FactSet) sans quitter leur tableur. Une intégration fluide réservée aux abonnés Pro, Max, Team et Enterprise, qui transforme Excel en véritable centre d'analyse financière intelligent. Attendons maintenant de voir quels seront les retours des utilisateurs, qui ne tarderont pas à explorer dans tous les sens le modèle.