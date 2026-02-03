L'industrie de l'intelligence artificielle est en ébullition en ce début d'année 2026. Alors que le marché digère encore les avancées des modèles sortis fin 2025, une découverte technique fortuite vient de placer Anthropic sous le feu des projecteurs. C'est une ironie du sort assez savoureuse : c'est par l'intermédiaire de Google, l'un de ses principaux rivaux et partenaires, que l'information a fuité.

Des développeurs vigilants ont repéré des traces explicites d'un nouveau modèle dans l'infrastructure cloud du géant de la recherche, suggérant un déploiement imminent, voire immédiat. Si les rumeurs se confirment, Anthropic ne se contenterait pas d'une simple mise à jour itérative, mais proposerait une refonte majeure de son rapport performance-prix, menaçant directement l'hégémonie des modèles premium actuels.