Elle a repéré les éléments clés du terrain, comme les affleurements rocheux ou les pentes trop marquées, afin de proposer un itinéraire évitant les zones à risque. Les instructions générées ont ensuite été traitées comme n'importe quel plan de conduite classique : elles ont été vérifiées par les ingénieurs et testées dans un jumeau numérique du rover, capable de simuler son comportement en conditions réelles. Lors du premier trajet, Perseverance a parcouru environ 210 mètres, puis 246 mètres deux jours plus tard.