Le 3 mars à 2 heures du matin (heure de l'Est), LuGRE a fait un grand pas pour l'Humanité en réussissant à acquérir et suivre des signaux de navigation à environ 362 102 kilomètres de la Terre. L'instrument a capté les signaux provenant de deux constellations de satellites : le système GPS américain et le système Galileo européen, grâe auquel 4 milliards d'objets sont aujourd'hui connectés. Ce succès ne représente pas une simple prouesse technique mais ouvre de nouvelles possibilités pour l'exploration spatiale.

« Sur Terre, nous pouvons utiliser les signaux GNSS pour naviguer dans tous les domaines, des smartphones aux avions », a déclaré Kevin Coggins, administrateur adjoint du programme Space Communications and Navigation (SCaN) de la NASA. « Aujourd'hui, LuGRE nous montre que nous pouvons acquérir et suivre avec succès les signaux GNSS sur la Lune. C'est une découverte très intéressante pour la navigation lunaire, et nous espérons exploiter cette capacité pour les missions futures », ajoute-t-il.

La performance de LuGRE a dépassé les attentes. Avant même d'atteindre la Lune, l'instrument avait déjà battu des records en captant des signaux GPS à 336 000 km de la Terre le 21 janvier, puis à 391 070 km lors de son entrée en orbite lunaire le 20 février. Ces résultats prouvent que les missions dans l'espace cislunaire (zone entre la Terre et la Lune) peuvent également utiliser le GNSS pour la navigation.

Les ingénieurs de la NASA suivaient traditionnellement les engins spatiaux grâce à une combinaison de capteurs embarqués et de stations de suivi terrestres, qui avaient besoin d'une intervention humaine constante. Les signaux GNSS, captés et utilisés de manière autonome, pourraient réduire cette dépendance.