L'argent ne va pas manquer pour OpenAI. La firme de Sam Altman vient en effet d'achever une gigantesque levée de fonds, de plus de 100 milliards de dollars !
OpenAI pourra-t-il tenir la course avec les concurrents comme Google ou Microsoft, qui sont capables de générer énormément de revenus sur d'autres activités afin de les transférer dans leur activité, encore très déficitaire, de l'intelligence artificielle ? C'est encore difficile à dire, tant le père de ChatGPT est dépendant des financements extérieurs. Mais pour le moment, on peut dire que les portefeuilles du reste du monde lui sont encore bien ouverts !
110 milliards de dollars pour OpenAI
Chez OpenAI, on est semble-t-il jamais en manque de nouveaux fonds. La preuve, encore une fois, avec cette communication de l'entreprise à l'origine de la folie du secteur de l'intelligence artificielle.
En effet, la société américaine affirme avoir achevé un nouveau round d'une levée de fonds, qui lui permet de récolter au total la somme folle de 110 milliards de dollars. Cet afflux d'argent frais va encore faire augmenter sa valorisation boursière, qui devrait ainsi atteindre les 840 milliards de dollars, plaçant OpenAI aux environs de la 15ème place mondiale des entreprises pour la capitalisation.
Amazon met à lui seul 50 milliards de dollars sur la table
Et pour sortir autant d'argent, on comprend tout de suite que les participants doivent être des grands noms de l'économie. Softbank, qui est bien investi dans le secteur de l'IA, en tant qu'un des acteurs majeurs du projet Stargate, va ainsi mettre 30 milliards dans cette opération, tout comme NVIDIA.
Le plus gros apport ici provient d'Amazon, qui fait une entrée tonitruante du côté de chez OpenAI, avec au total une promesse d'investissement de 50 milliards de dollars. Cette enveloppe se divise entre un paiement de 15 milliards de dollars aujourd'hui, auxquels s'ajouteront 35 milliards de dollars dans les prochains mois, quand les conditions établies par le contrat seront remplies.