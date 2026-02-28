Chez OpenAI, on est semble-t-il jamais en manque de nouveaux fonds. La preuve, encore une fois, avec cette communication de l'entreprise à l'origine de la folie du secteur de l'intelligence artificielle.

En effet, la société américaine affirme avoir achevé un nouveau round d'une levée de fonds, qui lui permet de récolter au total la somme folle de 110 milliards de dollars. Cet afflux d'argent frais va encore faire augmenter sa valorisation boursière, qui devrait ainsi atteindre les 840 milliards de dollars, plaçant OpenAI aux environs de la 15ème place mondiale des entreprises pour la capitalisation.