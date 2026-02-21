NVIDIA n'est qu'un des participants ici d'une opération financière qui devrait permettre à OpenAI de récupérer jusqu'à 100 milliards de dollars - ce qui serait alors une des plus importantes levée de fonds de l'histoire. Si cette somme était bien récoltée, la valorisation d'OpenAI atteindrait alors les 830 milliards de dollars. Une valorisation gigantesque, à peine inférieure à celle d'un Samsung (dont la capitalisation est aujourd'hui un peu supérieure à 870 milliards de dollars).

Softbank et Amazon devraient aussi mettre une enveloppe sur la table. Autant d'investissements qui intégreront toujours plus les géants américains de la tech, entre GAFAM, développeurs d'IA et fabricants de puces.

Autre information de Reuters, la majorité de la somme levée dans cette opération serait investie dans l'achat de puces développées par NVIDIA.