Les investissements pharaoniques continuent de plus belle dans le secteur de l'intelligence artificielle. Cette fois, c'est NVIDIA qui sort les gros billets. Et toujours pour le même bénéficiaire.
Au vu des énormes dépenses à laquelle on doit s'attendre dans les prochaines années pour les infrastructures IA, beaucoup se demandent si le leader du secteur, OpenAI, va pouvoir tenir la course, face à des GAFAM qui ont des revenus eux très développés. Mais la firme de Sam Altman peut tout de même à cette heure compter sur des investisseurs toujours aussi pressés !
NVIDIA sur le point d'investir 30 milliards d'euros dans OpenAI
C'était la question qui hantait les couloirs des grandes entreprises de la tech ces dernières semaines : NVIDIA allait-il finalement investir dans OpenAI ? Oui ou non ? La phase de doute n'aura finalement pas duré trop longtemps.
Selon Reuters, NVIDIA va bien ouvrir son portefeuille, et serait sur le point de lâcher 30 milliards de dollars à l'occasion de la prochaine levée de fonds du papa de ChatGPT. Un engagement ferme au final beaucoup moins important que les 100 milliards de dollars dont on avait entendu parler à l'origine.
Un tour de table qui va accentuer l'interdépendance entre les géants de la tech américains ?
NVIDIA n'est qu'un des participants ici d'une opération financière qui devrait permettre à OpenAI de récupérer jusqu'à 100 milliards de dollars - ce qui serait alors une des plus importantes levée de fonds de l'histoire. Si cette somme était bien récoltée, la valorisation d'OpenAI atteindrait alors les 830 milliards de dollars. Une valorisation gigantesque, à peine inférieure à celle d'un Samsung (dont la capitalisation est aujourd'hui un peu supérieure à 870 milliards de dollars).
Softbank et Amazon devraient aussi mettre une enveloppe sur la table. Autant d'investissements qui intégreront toujours plus les géants américains de la tech, entre GAFAM, développeurs d'IA et fabricants de puces.
Autre information de Reuters, la majorité de la somme levée dans cette opération serait investie dans l'achat de puces développées par NVIDIA.