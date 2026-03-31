C’est une bourde qui devrait rester dans les mémoires. Aujourd’hui, le code source de Claude Code, l’assistant IA de codage d’Anthropic, a fuité complètement.
Chez Anthropic, on a aujourd’hui un gros problème avec les autorités américaines, qui souhaitent pouvoir utiliser militairement les outils IA Claude sans aucune restriction - ce qui pousse aujourd’hui l’entreprise à mener un combat judiciaire. Mais la liste des soucis ne s’arrête pas là pour la firme de Dario Amodei, avec aujourd'hui une fuite historique du code source de Claude Code.
Le code source de Claude Code se retrouve soudainement à l’air libre !
Il y a des fuites qui portent préjudice. Et nul doute que celle qui vient d’avoir lieu ce 31 mars va marquer. Le spécialiste de la sécurité Chaofan Shou vient en effet de découvrir l’ensemble du code de Claude Code dans un fichier source map de 60 Mo, publié par erreur sur le registre npm.
Pour rappel, un fichier source map est un fichier qui permet de retrouver un code lisible, à des fins notamment de débogage - et qui n’est pas censé être proposé au public. Évidemment, le code a très vite intéressé des nuées d’internautes, et une copie s’est retrouvée sur GitHub, où elle est déjà extrêmement populaire.
Une découverte fascinante du cœur de l’outil
Et il faut dire que ce qui est découvert aujourd’hui donne une idée de l’ampleur du travail : près de 1 900 fichiers, plus de 500 000 lignes de code, une quarantaine d’outils intégrés et une cinquantaine de commandes disponibles. Il s’agit ici du dévoilement non seulement du fonctionnement (et des fonctionnalités) de Claude Code, mais aussi de la manière dont il interagit avec l’utilisateur.
Pour le moment, on n’a pas encore eu de réaction de la part d’Anthropic. Ceux qui sont intéressés par plus de détails peuvent aller directement sur GitHub, où une simple saisie « Claude Code » dans la barre de recherche amène à l’ensemble de la découverte. On rappelle tout de même que tout ce qui s’y trouve est la propriété intellectuelle d’Anthropic.