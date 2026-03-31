Il y a des fuites qui portent préjudice. Et nul doute que celle qui vient d’avoir lieu ce 31 mars va marquer. Le spécialiste de la sécurité Chaofan Shou vient en effet de découvrir l’ensemble du code de Claude Code dans un fichier source map de 60 Mo, publié par erreur sur le registre npm.

Pour rappel, un fichier source map est un fichier qui permet de retrouver un code lisible, à des fins notamment de débogage - et qui n’est pas censé être proposé au public. Évidemment, le code a très vite intéressé des nuées d’internautes, et une copie s’est retrouvée sur GitHub, où elle est déjà extrêmement populaire.