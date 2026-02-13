Anthropic n'est pas la première entreprise à automatiser sa production de code, mais elle est la seule à afficher de tels pourcentages. Microsoft, qui a adopté Claude Code au détriment de son propre GitHub Copilot, plafonne à 30% de code généré par IA selon Satya Nadella. Salesforce affiche des chiffres similaires. Une étude publiée dans la revue Science en janvier 2026 montre que seulement 29% des fonctions Python sur GitHub aux États-Unis sont générées par IA.

Cette différence massive s'explique en partie par un biais évident : Anthropic développe l'outil qu'elle utilise. Elle a tout intérêt à maximiser son usage en interne pour valider sa promesse commerciale. Cherny le reconnaît lui-même en prédisant que « la plupart de l'industrie verra des statistiques similaires dans les mois à venir ». Traduction : personne n'y est encore, mais nous oui. Plus intéressant encore, l'entreprise modifie aussi sa stratégie de recrutement en privilégiant désormais les généralistes aux spécialistes, estimant que « le modèle peut combler les détails ». Une transformation qui ressemble davantage à une adaptation forcée qu'à une évolution naturelle du métier.