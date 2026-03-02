Claude traverse une zone de fortes turbulences ce lundi 2 mars 2026. De nombreux utilisateurs signalent une panne majeure paralysant l’accès au chatbot et à son historique.
Si vous comptiez sur votre assistant favori pour boucler vos dossiers ce matin, il va falloir improviser. Depuis midi environ ce 2 mars, la plateforme Claude d'Anthropic multiplie les messages d’erreurs techniques et laisse des milliers d’utilisateurs devant un écran noir ou une page blanche. Nous avons décortiqué les rapports d’incidents pour comprendre l'ampleur de ce bug qui paralyse actuellement le service.
Claude ne répond plus ce midi
Les graphiques de Downdetector s’affolent avec un pic brutal de 517 signalements enregistrés en fin de matinée. Les internautes font face à un mur. Pour eux, il est impossible de charger l'interface ou de consulter d’anciennes conversations. Entre les erreurs 504 et les connexions refusées, le service semble totalement saturé aujourd'hui.
De son côté, Anthropic a officiellement reconnu l’existence d’erreurs élevées sur sa plateforme claude.ai. Si les développeurs qui utilisent l’API semblent épargnés, le grand public subit de plein fouet cette panne partielle. Les équipes techniques sont actuellement sur le pont pour tenter d’identifier l’origine du problème.
Un bug technique qui sème la zizanie chez les abonnés Pro
L’ambiance est électrique dans les commentaires, où les utilisateurs partagent leur frustration face à des erreurs répétitives. Certains clients déplorent même des heures de travail potentiellement perdues, car Claude refuse simplement de s’ouvrir. Le message « Cela ne fonctionne pas pour le moment » est un peu devenu le refrain du repas de midi.
Pour ne rien arranger, des abonnés aux plans Max signalent des limites de messages atteintes trop rapidement ou des conversations mystérieusement disparues. Il ne reste plus qu'à attendre que Cloudflare et Anthropic stabilisent enfin la situation. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant.