Quoi qu'il en soit, cette interruption brutale survient alors que le chatbot est devenu un outil quotidien pour de nombreux professionnels et particuliers. Les étudiants, développeurs, et monsieur madame Tout-le-monde, tous se retrouvent privés de leur assistant virtuel. Certains pestent, d'autres plaisantent avec fatalisme. En attendant le retour à la normale, il ne reste plus qu'à patienter... ou à se rabattre sur un concurrent.