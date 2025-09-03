Le plus célèbre des chatbots, ChatGPT, subit mercredi une importante panne qui empêche ses utilisateurs d'accéder au service. Les signalements affluent.
Depuis environ 8h30 ce mercredi 3 septembre 2025, ChatGPT ne répond plus. Des centaines de personnes signalent que le robot conversationnel d'OpenAI ne fonctionne plus. Si l'encart permettant de taper sa requête reste accessible, le service ne livre effectivement aucune réponse à ses utilisateurs.
OpenAI confirme la panne de ChatGPT
Avec près de 20 millions d'utilisateurs uniques rien qu'en France (chiffres Médiamétrie pour mai 2025), ChatGPT est désormais un incontournable. Alors forcément, lorsque le chatbot tombe à panne, c'est un peu panique à bord ! Depuis mercredi matin, ce dernier ne répond plus.
« Aucune réponse », écrit Sami. « Impossible de l'utiliser », ajoute Arnaud, quand Fred confirme ce que nous avons pu constater, « pas de réponses aux questions ». Sabrina ajoute qu'en plus d'être empêchée d'utiliser son compte, elle ne peut plus « retrouver l'historique ».
Alors que dit OpenAI ? L'entreprise américaine vient d'expliquer, peu après 10h du matin heure française, être en train « d'étudier le problème pour les services répertoriés ». En parlant de « services », OpenAI fait référence aux fonctions d'identification, de recherche web, d'accès sur Android et iOS ou via WhatsApp, entre autres.