Metal_Rearden

Ce qui est dingue c’est qu’il y a encore 3 semaines, on pouvait acheter un NUC AMD AI Max 395 de 256 Go de RAM à 3000 euros.

Il est clair que la crise de la RAM n’est pas terminée et que ces machines se vendent comme des petits pains.

En tout cas je te rejoins — ce n’est absolument pas le moment d’acheter une machine comme ça pour faire de l’IA en 2026. Hors crise, une configuration pareille coûterait dans les 1000-1500 euros. Pour le moment il faut ronger son frein.

Cela dit, le local est déjà aujourd’hui très pertinent si on a la RAM. Un Qwen 3.5 122B-A10B en orchestrateur + un 35B-A3B en worker, c’est un agent sérieux — l’équivalent en puissance d’un GPT-4 de 2023, un modèle qui faisait rêver tout le monde il y a 3 ans. Ces modèles ne sont pas obsolètes, ils font un travail excellent sur les tâches du quotidien.

L’IA en local, c’est ne plus payer de loyer (API payante au token). Même à 2000€, si tu fais traiter des milliers de documents par mois à ton agent, la machine est rentabilisée en moins d’un an par rapport aux factures de tokens d’Anthropic ou d’OpenAI. (Mon openclaw de test me coutait 8 dollars par jours pour faire 1/4 de ce que j’avais prévu de faire. J’ai donc arrêté les frais pour le moment)

Et l’argument de l’obsolescence ne tient pas vraiment. Oui, les modèles cloud flagship seront toujours en avance — c’est leur raison d’être. Mais un 122B local dans 3 ans, avec les avancées en quantification comme TurboQuant de Google (qui réduit drastiquement la taille des modèles sans perte significative de qualité) ou les formats GGUF nouvelle génération, ce même niveau de performance pourrait tenir dans 64 Go de RAM — soit des machines à 600 euros.

La souveraineté numérique locale, c’est -à mon avis- l’avenir. Mais pas au prix fort de 2026.

PS

Un modèle cloud sera effectivement toujours plus performant — et c’est normal. Les fournisseurs disposent de clusters unifiés, de GPU NVIDIA haut de gamme, de pipelines optimisés et d’une puissance brute qu’aucune machine personnelle ne pourra égaler. Leur rôle, c’est de pousser la frontière du possible.

Mais ce point est largement hors‑sujet pour 99 % des usages réels. En tant que particulier, professionnel, analyste, développeur ou même moyenne entreprise, tu n’as pas besoin d’un modèle qui bat des benchmarks de recherche.