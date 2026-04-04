Depuis le 4 avril 2026 à 21h, les abonnements Claude Pro et Max ne couvrent plus l'usage via des outils tiers comme OpenClaw. Anthropic resserre son écosystème et impose une tarification séparée aux power users.
Anthropic a tranché, sans trop de ménagement. Boris Cherny, responsable de Claude Code chez Anthropic, l'a annoncé sur X la veille de l'entrée en vigueur : les abonnements Claude ne couvrent plus l'accès aux outils tiers à partir du 4 avril, 21h en France. OpenClaw est explicitement cité. Concrètement, si vous faisiez tourner des agents IA via ce type d'outil avec votre abonnement Claude Pro ou Max, c'est terminé. Il faut désormais payer en supplément, ou passer par une clé API. Le message est limpide : Anthropic veut reprendre la main sur son infrastructure, et les outils tiers passent en second plan.
Anthropic exclut les outils tiers comme OpenClaw de ses abonnements Claude
La justification officielle tient en quelques mots : la capacité système. Anthropic indique que ces outils tiers exercent une pression disproportionnée sur ses infrastructures, les agents IA autonomes consommant bien plus de tokens qu'un utilisateur classique de claude.ai. La formulation dans l'email envoyé aux abonnés est sans détour : « Capacity is a resource we manage carefully and we need to prioritize our customers using our core products. » En clair, les power users qui automatisent emails, calendriers et workflows 24h/24 via OpenClaw coûtent cher, et Anthropic n'entend plus les subventionner via l'abonnement flat.
Ce qui reste inclus dans les abonnements, en revanche, ne surprend personne : claude.ai, Claude Code et Claude Cowork, soit les produits maison d'Anthropic. Pour continuer à utiliser OpenClaw, deux options subsistent : activer les « extra usage bundles » (paiement à la consommation, facturé séparément, avec jusqu'à 30 % de remise), ou basculer sur une clé API Anthropic avec tarification au token. Cette dernière option peut s'avérer plus économique pour les gros volumes, mais elle suppose une configuration technique que tous les utilisateurs ne maîtrisent pas.
OpenClaw dans la tourmente, et un créateur déjà parti
Le timing est particulièrement piquant. Le créateur d'OpenClaw a rejoint OpenAI peu avant cette décision, et Peter Steinberger aurait tenté de négocier un report avec Anthropic, n'obtenant qu'une semaine de délai supplémentaire. Difficile de ne pas y voir une forme de pression sur un outil open-source qui s'était imposé comme l'un des cas d'usage les plus populaires de Claude, au point de peser sur les serveurs.
Pour adoucir la transition, Anthropic offre un crédit unique équivalent à un mois d'abonnement (à utiliser avant le 17 avril), des bundles à prix réduit, et la possibilité de demander un remboursement complet via un lien envoyé par email. C'est correct, sans être généreux. Sur X, la réaction des utilisateurs est sans ambiguïté : annulations d'abonnements, migration vers l'API directe, et comparaisons avec la politique plus ouverte d'OpenAI sur les intégrations tierces. Microsoft, avec Copilot Tasks, surveille aussi l'affaire de près.
La décision d'Anthropic est cohérente avec une logique de plateforme fermée : contrôler l'expérience de bout en bout, orienter les usages vers ses propres produits, et facturer séparément ce qui déborde. C'est compréhensible sur le plan économique, moins sur le plan de la relation avec une communauté de développeurs qui a largement contribué à populariser Claude. La vraie question, maintenant : les power users vont-ils migrer vers l'API, vers OpenAI, ou accepter de payer plus pour rester dans l'écosystème Anthropic ?