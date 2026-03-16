Le système de quotas de Claude fonctionne selon un mécanisme de fenêtre glissante de cinq heures. Chaque utilisateur dispose d'un volume d'utilisation limité sur cette période. En juillet 2025, Anthropic avait ajouté un plafond hebdomadaire supplémentaire pour encadrer les usages intensifs, notamment via Claude Code. Avec cette promotion, le quota de la fenêtre de cinq heures est multiplié par deux, mais uniquement pendant les heures creuses définies plus haut.

Un détail important à retenir : les quotas bonus consommés hors pic ne viennent pas s'imputer sur le plafond hebdomadaire habituel. Il s'agit donc d'une capacité réellement additionnelle, sans effet sur les limites standards du plan souscrit. Après le 27 mars, les quotas reviendront à leurs niveaux habituels à toutes les heures, sans modification de la facturation ni possibilité de reporter les crédits non utilisés.

Le doublement est effectif sur l'ensemble des interfaces de Claude : application web, bureau et mobile, Cowork - l'outil d'automatisation pour Mac -, Claude Code pour les développeurs, et les intégrations pour Excel et PowerPoint. Seuls les abonnés Enterprise sont exclus, leurs conditions contractuelles étant incompatibles avec une promotion uniforme de ce type. Que l'on soit un développeur utilisant Claude Code pour générer du code ou un utilisateur sur le plan Free, l'offre s'active sans aucune manipulation dans les paramètres du compte. Les nouvelles limites sont visibles directement dans l'interface de Claude dès lors que l'utilisation se fait en dehors de la fenêtre 13h-19h (Paris).

Évidemment, cette promotion ne surgit pas par hasard. Depuis le bras de fer public entre Anthropic et l'administration Trump, Claude enregistre une croissance sans précédent. Fin février 2026, la Maison Blanche avait ordonné aux agences fédérales de cesser tout usage de l'assistant, après qu'Anthropic a refusé d'autoriser ses modèles pour des armes autonomes. Résultat : l'application a bondi à 11,3 millions d'utilisateurs actifs quotidiens début mars, contre 4 millions en janvier, soit une hausse de 183% en deux mois. Elle a même décroché la première place de l'App Store dans 16 pays, dont la France.

En doublant temporairement les quotas de ses différents abonnements, Anthropic offre à cette nouvelle vague d'utilisateurs un aperçu concret de ce que permettent les souscriptions supérieures. Une façon aussi de convertir en abonnés payants des utilisateurs qui, sans cette incitation, seraient peut-être restés sur le plan gratuit