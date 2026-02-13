Anthropic ouvre gratuitement la création de fichiers Office, les connecteurs et les compétences personnalisées. Des fonctionnalités jusque-là payantes qui arrivent dans Claude deux jours après qu’OpenAI a intégré de la publicité dans ChatGPT.
Anthropic vient d'ouvrir trois fonctionnalités à tous les utilisateurs gratuits de Claude : la création de fichiers Office, les connecteurs vers des applications tierces et les compétences personnalisées. Jusque-là réservées aux abonnés Pro, les utilisateurs du plan gratuit vont désormais pouvoir générer des documents Word, des présentations PowerPoint, des feuilles Excel ou des PDF directement dans une conversation.
On sait que la guerre fait rage entre les deux édiiteurs. OpenAI a intégré deux jours plus tôt de la publicité dans ses offres gratuites et Go. Anthropic avait réagi la semaine dernière en diffusant un spot lors du Super Bowl pour critiquer cette décision et promettre que Claude resterait sans pub.
Sam Altman avait justifié la pub en expliquant qu’elle permettait de garder les meilleures fonctionnalités accessibles gratuitement. Anthropic lui fait la nique et déverrouille des outils que l’entreprise vendait dans son offre Pro. Le tout après avoir lancé son nouveau modèle, Claude Opus 4.6.
Des outils métiers pour attirer les professionnels
Comme vous pouvez le voir dans la publication sur son compte X ci-dessous, Claude se pare d'outils pros dans son offre gratuite. Les utilisateurs gratuits accèdent désormais au modèle Sonnet 4.5 pour créer et manipuler des fichiers, tandis que les abonnés Pro conservent Opus, plus performant.
Un stagiaire ou un particulier peut maintenant demander à Claude de générer un tableur de suivi budgétaire, un deck de présentation ou un contrat type en PDF, puis télécharger le fichier produit sans avoir à copier-coller du texte dans un éditeur tiers.
Anthropic livre aussi des compétences prêtes à l’emploi pour PowerPoint, Excel, Word et PDF. Un utilisateur peut créer les siennes en uploadant des documents internes ou des procédures spécifiques. Claude digère ces ressources et les applique aux tâches suivantes.
On peut également brancher Zapier, Stripe, Canva, Figma, WordPress ou Google Workspace à Claude sans abonnement. Anthropic a choisi de mentionner explicitement Google Workspace dans sa communication. Ces intégrations permettent d’automatiser des workflows ou de récupérer des données d’un CRM.
Une bataille qui se joue sur le terrain de l’usage professionnel
Anthropic ajoute aussi la compression de contexte à la version gratuite. Quand une conversation atteint une certaine longueur, Claude résume automatiquement les échanges précédents. Mais tout n'est pas gratuit ni illimité non plus. On est toujours limité en échanges dans une conversation, même si l’entreprise ne communique pas de chiffres précis. L’offre Pro donne quant à elle accès au modèle Opus et supprime les restrictions quotidiennes.
Anthropic préfère parier sur une expérience sans pub combinée à des outils professionnels pour créer une adhésion suffisante, puis convertir les utilisateurs vers les abonnements payants. Si des milliers de PME ou d’indépendants adoptent Claude gratuitement pour produire des livrables pros, une partie basculera ensuite vers Pro pour lever les limites.
OpenAI mise sur la pub et les API, Google sur l’intégration système, Anthropic sur l’absence de pub et les outils métiers gratuits. D’ici quelques mois, on saura lequel de ces paris aura converti.