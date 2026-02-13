Anthropic vient d'ouvrir trois fonctionnalités à tous les utilisateurs gratuits de Claude : la création de fichiers Office, les connecteurs vers des applications tierces et les compétences personnalisées. Jusque-là réservées aux abonnés Pro, les utilisateurs du plan gratuit vont désormais pouvoir générer des documents Word, des présentations PowerPoint, des feuilles Excel ou des PDF directement dans une conversation.

On sait que la guerre fait rage entre les deux édiiteurs. OpenAI a intégré deux jours plus tôt de la publicité dans ses offres gratuites et Go. Anthropic avait réagi la semaine dernière en diffusant un spot lors du Super Bowl pour critiquer cette décision et promettre que Claude resterait sans pub.

Sam Altman avait justifié la pub en expliquant qu’elle permettait de garder les meilleures fonctionnalités accessibles gratuitement. Anthropic lui fait la nique et déverrouille des outils que l’entreprise vendait dans son offre Pro. Le tout après avoir lancé son nouveau modèle, Claude Opus 4.6.