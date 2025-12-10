Les services d'Adobe arrivent en force dans ChatGPT. Mercredi, les deux entreprises ont annoncé l'intégration de Photoshop, Express et Acrobat dans le robot conversationnel, le tout gratuitement.
Retoucher une photo sans ouvrir Photoshop ? Créer une affiche sans lancer de logiciel ? C'est désormais possible. Adobe vient d'annoncer ce 10 décembre l'arrivée de trois de ses principaux outils créatifs au cœur même de ChatGPT. Une intégration gratuite qui bouleverse les codes, puisqu'il n'est plus nécessairement utile de maîtriser des interfaces complexes. Une description en langage naturel suffit pour obtenir le résultat souhaité.
Adobe mise sur l'IA agentique pour démocratiser Photoshop dans ChatGPT
Le pari d'Adobe de rendre Photoshop accessible à ceux qui n'osaient même pas l'ouvrir est tenu. Disponibles dès aujourd'hui sur desktop, web et iOS, l'application photo mais aussi Adobe Express et Acrobat s'invitent sur ChatGPT, désormais utilisé chaque jour par des dizaines de millions d'utilisateurs partout dans le monde. L'entreprise californienne mise sur l'IA agentique et le Model Context Protocol (MCP) pour transformer la complexité technique en dialogue naturel. Notons que sur Android, Adobe annonce la disponibilité de Photoshop et Acrobat « très prochainement ».
Concrètement, comment ça marche ? Depuis ChatGPT, l'utilisateur tape simplement « Adobe Photoshop, aide-moi à flouter l'arrière-plan de cette image », et le robot conversationnel lance automatiquement l'outil approprié. La plateforme comprend le contexte, guide pas à pas, et laisse la possibilité de reprendre la main via les curseurs classiques de Photoshop pour ajuster finement luminosité ou contraste.
Cette nouveauté aux airs de c'est presque trop facile est une vraie possibilité de démocratiser des services qui pouvaient rebuter une partie du public. En ce qui concerne Acrobat Studio, Adobe avait déjà dévoilé sa plateforme qui transforme les PDF statiques en espaces de travail enrichis par l'IA. Lors d'Adobe MAX, l'entreprise présentait aussi ses Assistants IA pour Photoshop et Express, qui permettent de créer à l'aide de prompts en langage naturel. La boucle est bouclée.
Photoshop, Express et Acrobat réinventent la création dans ChatGPT
Dans ChatGPT, Photoshop ne se contente pas de proposer des filtres basiques. Il est aussi possible de réaliser des ajustements précis sur des zones ciblées, des effets créatifs comme Glitch ou Glow, et des modifications de paramètres avancés (exposition, contraste), le tout en préservant la qualité d'image. Le logiciel roi de la retouche photo conserve sa puissance, et perd donc sa réputation d'inaccessibilité.
OpenAI mise aussi sur la rapidité d'exécution d'Adobe Express. Sa bibliothèque de modèles professionnels devient exploitable en quelques secondes, si par exemple l'utilisateur souhaite modifier du texte, remplacer un visuel ou animer des compositions. Tout se fait sans jongler entre applications. Idéal pour une story Instagram urgente ou une présentation de dernière minute. Et pour ceux qui veulent pousser plus loin ? Une transition en douceur vers l'application native est toujours possible.
Acrobat joue en tout cas la carte de la productivité documentaire. Qu'il s'agisse de la modification de PDF, de l'extraction de tableaux, de la fusion de fichiers multiples, de la compression intelligente ou de la conversion sans perte de qualité, les tâches autrefois chronophages deviennent conversations. Le logiciel intègre même le masquage d'informations sensibles, preuve qu'Adobe vise autant le grand public que les professionnels aux besoins exigeants en confidentialité et conformité. Toutes ces nouveautés devraient être accessibles au plus tard dans les prochaines heures.