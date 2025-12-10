Acrobat joue en tout cas la carte de la productivité documentaire. Qu'il s'agisse de la modification de PDF, de l'extraction de tableaux, de la fusion de fichiers multiples, de la compression intelligente ou de la conversion sans perte de qualité, les tâches autrefois chronophages deviennent conversations. Le logiciel intègre même le masquage d'informations sensibles, preuve qu'Adobe vise autant le grand public que les professionnels aux besoins exigeants en confidentialité et conformité. Toutes ces nouveautés devraient être accessibles au plus tard dans les prochaines heures.