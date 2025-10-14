En pratique, cela signifie que les utilisateurs peuvent, depuis un même espace, annoter, réviser et commenter leurs fichiers en temps réel. Acrobat Studio s’occupe de tout centraliser et, avec l’ajout d’un Assistant IA, de nouveaux horizons s’ouvrent.

Il est possible de générer des présentations à partir de rapports (depuis la web app d'Adobe Express), de transformer des notes en fiches de révision, de résumer de longs documents ou encore de créer des infographies, le tout sans compétences techniques particulières.