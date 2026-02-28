Microsoft a présenté Copilot Tasks, une IA autonome qui gère des tâches complexes en arrière-plan depuis le cloud. Face à OpenClaw, la firme de Redmond joue une carte radicalement différente sur la sécurité et sur le public visé.
L'équipe Copilot a dévoilé Copilot Tasks fin février. Il s'agit, texto, d'« une liste de tâches qui s'exécute toute seule ». L'utilisateur décrit ce qu'il veut en langage naturel, le système planifie et exécute depuis son propre ordinateur et navigateur dans le cloud, sans configuration d'agents ni de protocoles MCP.
Une fois la tâche accomplie, Copilot prévient. Pour les actions sensibles, comme dépenser de l'argent ou envoyer un message au nom de l'utilisateur, une confirmation est demandée au préalable.
Cette nouvelle fonctionnalité ressemble comme quelques gouttes d'eau à OpenClaw, dont le concepteur vient de rejoindre l'écurie de Sam Altman, OpenAI.
Un environnement cloud isolé, là où OpenClaw expose tout
OpenClaw tourne en local, avec un accès complet à l'appareil de l'utilisateur. Si quelqu'un parvient à pirater le logiciel, il accède à l'intégralité de la machine et à toutes les données qu'elle contient. Copilot Tasks prend le chemin inverse. Tout passe par un environnement cloud isolé, et une compromission éventuelle se limiterait au compte Microsoft 365 et aux services tiers connectés. Microsoft en fait un argument central de son annonce.
En pratique, ça change pas mal de choses pour les entreprises. Un agent IA avec accès local complet est une surface d'attaque difficile à justifier auprès d'une DSI. Copilot Tasks réduit ce périmètre par construction, sans que l'utilisateur ait à configurer quoi que ce soit. La contrepartie est réelle : sans accès local, Copilot Tasks ne peut pas toucher aux fichiers ou applications hors de l'écosystème Microsoft et des services tiers connectés, là où OpenClaw peut tout atteindre.
- Open-source et auto-hébergé
- Intègre WhatsApp, Telegram, etc.
- IA adaptative avec mémoire
« Conçu pour tous, pas seulement pour les développeurs ou les entreprises »
C'est la formulation exacte de l'équipe Copilot dans son annonce. OpenClaw attire des profils qui acceptent de laisser un outil accéder à leur machine entière et de gérer des workflows avancés. Microsoft cible quelqu'un qui veut juste que ça marche.
Copilots Task sera capablle de surveiller les nouvelles annonces d'appartements chaque vendredi et réserver des visites, organiser une fête d'anniversaire en trouvant un lieu et en envoyant les invitations, repérer les abonnements inutilisés et les résilier, adapter une réservation de taxi en temps réel si un vol est retardé. Rien là-dedans ne suppose de savoir ce qu'est un agent IA.
Les outils d'automatisation grand public ont toujours buté sur la friction à l'entrée. IFTTT, Zapier, les macros Office ont tous demandé un minimum de configuration que la majorité des utilisateurs refuse. Copilot Tasks tente de court-circuiter ça en laissant le langage naturel faire le travail, sans aucune configuration manuelle. C'est exactement là que Microsoft prend un angle qu'OpenClaw ne cherche pas, et que personne d'autre n'a encore réussi à rendre vraiment accessible à grande échelle.
Copilot Tasks est en phase de test préliminaire pour un petit groupe d'utilisateurs. Une liste d'attente est ouverte sur le site de Microsoft.