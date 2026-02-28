L'équipe Copilot a dévoilé Copilot Tasks fin février. Il s'agit, texto, d'« une liste de tâches qui s'exécute toute seule ». L'utilisateur décrit ce qu'il veut en langage naturel, le système planifie et exécute depuis son propre ordinateur et navigateur dans le cloud, sans configuration d'agents ni de protocoles MCP.

Une fois la tâche accomplie, Copilot prévient. Pour les actions sensibles, comme dépenser de l'argent ou envoyer un message au nom de l'utilisateur, une confirmation est demandée au préalable.

Cette nouvelle fonctionnalité ressemble comme quelques gouttes d'eau à OpenClaw, dont le concepteur vient de rejoindre l'écurie de Sam Altman, OpenAI.