Et OpenClaw dans tout ça ? Sam Altman s'est voulu rassurant et a précisé que la technologie sera « hébergée par une fondation en tant que projet open source qu'OpenAI continuera à soutenir ». Même son de cloche du côté de Peter Steinberger : « Il a toujours été essentiel pour moi qu'OpenClaw reste un logiciel libre et puisse se développer pleinement. Finalement, j'ai estimé qu'OpenAI était l'endroit idéal pour poursuivre le développement de ma vision et étendre son influence ».