Peter Steinberger s'est fait remarquer avec l'agent IA OpenClaw. Il va désormais prêter main forte à OpenAI et cela pourrait changer beaucoup de choses.
Ces derniers temps, OpenClaw est sur toutes les lèvres. Aussi connu sous le nom de « Clawdbot » puis de « Moltbot », cet assistant personnel IA, lancé il y a quelques mois à peine, en novembre 2025, est rapidement devenu la coqueluche de la Silicon Valley. Son créateur, le développeur autrichien Peter Steinberger, vient de rejoindre OpenAI.
Peter Steinberger rejoint OpenAI
OpenClaw connaît un succès fou : cette innovation open source, capable de s'exécuter en local en se connectant aux principales messageries instantanées, a obtenu plus de 2 millions de visites en 1 semaine et rassemblé plus de 100 000 étoiles sur Github. La raison ? Bien loin de se contenter de répondre à quelques questions, elle peut réaliser toutes sortes de tâches, comme gérer un planning, répondre à des messages ou faire des achats.
Sans surprise, un tel outil n'a pas manqué d'attirer l'attention et hier, Sam Altman a annoncé sur les réseaux sociaux que le fondateur d'OpenClaw allait grossir les rangs d'OpenAI : « Peter Steinberger rejoint OpenAI pour développer la prochaine génération d'agents personnels. C'est un génie qui a plein d'idées fantastiques sur l'avenir des agents super intelligents (…). On pense que ça va vite devenir un élément central de nos produits. »
Il appartient donc à Peter Steinberger de redorer le blason d'OpenAI. À deux doigts de la faillite, poursuivie en justice par Elon Musk et récemment plaquée par Microsoft, la firme mise plus que jamais sur l'IA agentique pour se sortir de l'ornière.
Quel futur pour OpenClaw ?
Alors que l'intelligence artificielle prend de plus en plus de place dans notre quotidien, le perfectionnement des agents IA est devenu un enjeu stratégique majeur. Les cabinets d'étude Gartner et Deloitte ne s'y sont, d'ailleurs, pas trompés : ils estiment tous deux que les systèmes multi-agents sont la prochaine étape clé de cette révolution technologique.
Pour Peter Steinberger, il faudra à tout prix rendre ces avancées accessibles au plus grand nombre : « Ma prochaine mission est de créer un agent que même ma mère puisse utiliser. Cela nécessitera un changement bien plus profond, une réflexion beaucoup plus poussée sur la manière de procéder en toute sécurité, et un accès aux modèles et recherches les plus récents », a-t-il expliqué dans un récent article de blog.
Et OpenClaw dans tout ça ? Sam Altman s'est voulu rassurant et a précisé que la technologie sera « hébergée par une fondation en tant que projet open source qu'OpenAI continuera à soutenir ». Même son de cloche du côté de Peter Steinberger : « Il a toujours été essentiel pour moi qu'OpenClaw reste un logiciel libre et puisse se développer pleinement. Finalement, j'ai estimé qu'OpenAI était l'endroit idéal pour poursuivre le développement de ma vision et étendre son influence ».
OpenClaw devrait donc rester gratuit et ouvert à tous. Mais il pourrait aussi fortement influencer les futurs développements dans le domaine de l'intelligence artificielle.
- Open-source et auto-hébergé
- Intègre WhatsApp, Telegram, etc.
- IA adaptative avec mémoire