Un document judiciaire déposé par Elon Musk et ses avocats vendredi fait état de la volonté du milliardaire de récupérer jusqu'à 134 milliards de dollars auprès d'OpenAI et de son partenaire Microsoft. Celui qui est aussi le propriétaire du réseau social X affirme avoir été dépossédé des fruits de son investissement de 2016, alors que son ancienne création est devenue l'un des acteurs majeurs de l'intelligence artificielle mondiale. Une revendication qu'il assume avec autant de force aujourd'hui qu'il y a quelques mois.