Au-delà du linge sale lavé en public, cette affaire pourrait marquer un tournant jurisprudentiel critique pour la Silicon Valley. Là où la plupart des plaintes s'écrasent contre le bouclier de la Section 230 (cette loi américaine qui protège les plateformes du contenu posté par leurs utilisateurs), les avocats de St. Clair tentent une approche différente. Ils attaquent Grok sous l'angle de la « responsabilité du fait des produits ».

L'argument est subtil mais potentiellement dévastateur : Grok ne serait pas juste un hébergeur passif, mais un produit « défectueux par design » et « déraisonnablement dangereux ». En clair, xAI aurait sciemment livré une arme numérique sans cran de sûreté. Cette stratégie juridique rejoint les appels de l'Arcom invitant les victimes françaises à se mobiliser face à la négligence systémique des plateformes. Si un juge accepte de considérer l'IA générative comme un produit industriel classique plutôt que comme un simple éditeur, c'est toute l'impunité du secteur qui vacille. Ironiquement, c'est peut-être la famille de celui qui voulait « libérer » l'IA qui finira par lui passer les menottes.​