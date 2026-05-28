Cette nouvelle mouture de Siri semble répondre aux promesses formulées par Apple lors de la conférence de l'été 2024. Dans des publicités supprimées du web depuis, on pouvait notamment voir l'actrice Bella Ramsey demander à Siri d'effectuer différentes actions pour elle, basées sur son contexte actuel (son emplacement, l'état de son calendrier, etc…). « Vous pouvez également demander à l'assistant de rédiger des e-mails, des notes ou des messages texte en utilisant des informations provenant du web et du contenu de l'appareil. Cela pourrait inclure la demande de création d'une note sur la façon de réparer un moteur de voiture ou un e-mail incluant vos disponibilités de calendrier. »