Apple ne sera pas parvenu à garder sous clé la principale annonce de sa conférence WWDC 2026 qui se tiendra le 8 juin. De premières images d'iOS 27, et donc du nouvel assistant Siri, viennent tout juste de fuiter.
La firme de Cupertino peut une nouvelle fois remercier Mark Gurman de gâcher la fête. Le journaliste publie aujourd'hui dans Bloomberg un article détaillant par le menu, et images à l'appui, à quoi va ressembler la nouvelle expérience "intelligente" des smartphones d'Apple. Des images créées par Bloomberg, précise Gurman, à partir de ce que les sources du journaliste lui ont montré. Le look final est donc susceptible d'être légèrement différent de ce que l'on s'apprête à vous montrer.
Une véritable appli pour Siri
Aujourd'hui, l'assistant Siri est un module qui existe par-dessus n'importe quelle appli, n'importe quel écran de l'iPhone, du Mac ou de l'iPad. Avec iOS 27, ce sera évidemment toujours le cas, mais Siri prendra également la forme d'une application native qui, d'après Gurman, fonctionnera peu ou prou comme n'importe quel autre chatbot d'IA du marché.
On pourra donc discuter avec Siri de façon plus naturelle, sous la forme d'une conversation textuelle ou audio, et l'on pourra accéder à l'historique de ses échanges avec l'IA. Un gros changement par rapport à la version actuelle de Siri, qui empêche de reparcourir nos précédentes requêtes (dont les réponses expirent d'ailleurs relativement vite).
Un assistant plus utile, et plus capable
Outre cette appli qui centralisera dorénavant les échanges avec Siri, l'assistant d'IA d'Apple pourra être invoqué depuis n'importe quelle application afin de discuter du contenu actuellement affiché à l'écran. Rien de bien nouveau pour les utilisateurs et utilisatrices de smartphones Android — Gemini propose cela depuis de longs mois déjà.
Pour appuyer ce changement, la nouvelle mouture de Siri se verra offrir de nouvelles animations utilisant l'espace entourant la Dynamic Island (l'encoche des iPhone récents). « Apple a repensé Siri pour les iPhone modernes, en l'intégrant à la Dynamic Island comme un agent permanent capable d'aider les utilisateurs à accomplir des tâches dans tout le système d'exploitation et au sein des applications, écrit Gurman dans son article. Le système peut puiser dans les données web, les informations personnelles et le contenu affiché à l'écran de l'utilisateur pour mener à bien ces tâches. »
Cette nouvelle mouture de Siri semble répondre aux promesses formulées par Apple lors de la conférence de l'été 2024. Dans des publicités supprimées du web depuis, on pouvait notamment voir l'actrice Bella Ramsey demander à Siri d'effectuer différentes actions pour elle, basées sur son contexte actuel (son emplacement, l'état de son calendrier, etc…). « Vous pouvez également demander à l'assistant de rédiger des e-mails, des notes ou des messages texte en utilisant des informations provenant du web et du contenu de l'appareil. Cela pourrait inclure la demande de création d'une note sur la façon de réparer un moteur de voiture ou un e-mail incluant vos disponibilités de calendrier. »
Enfin, Siri rejoindra l'attirail de l'application Caméra des iPhone, avec un mode de capture dédié qui trouvera sa place entre "Photo" et "Portrait". Grâce à lui, on pourra interroger l'IA sur la fleur que l'on prend en photo, ou sur le modèle de voiture qui se trouve devant nous. Si Apple compte bien mettre en avant ses propres modèles d'IA avec Visual Intelligence, les utilisateurs et utilisatrices auront le choix d'avoir recours à des LLM concurrents, comme ChatGPT, Gemini, ou Claude.
L'IA s'invite enfin au cœur d'iOS
Vous l'aurez compris, les annonces d'Apple autour de Siri ne se limitent pas au simple assistant qui vous permet de mettre en marche un minuteur pour la cuisson de votre œuf dur. La firme compte bien intégrer son IA au sein de toute l'expérience d'iOS — et par extension de macOS et iPadOS. On parlait plus haut de l'appli Caméra, mais Photos est également concerné, avec des fonctionnalités permettant d'étirer une photo ou d'en changer la perspective grâce à l'IA.
Chose qui fera plaisir aux bidouilleurs : l'application Raccourcis va également passer à l'ère de l'IA grâce à la possibilité de créer des raccourcis en langage naturel. Décrivez simplement à l'appli ce que vous souhaitez faire, et elle écrira le script toute seule, comme une grande.
Des nouveautés, et bien d'autres encore détaillées avec force détail par Mark Gurman, qui mettent autant l'eau à la bouche qu'elles nous interrogent, nous autres Européens : combien de ces fonctionnalités innovantes seront bel et bien présentes sur la version d'iOS 27 qui sera lancée sur le territoire en septembre prochain ?
En effet, les géants de la tech doivent ménager la chèvre et le choux et créer des produits à deux vitesses, tiraillés entre le laisser-faire inconséquent des États-Unis et la rigidité protectrice de l'Union européenne.