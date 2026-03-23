Un tout petit peu plus d’un an après la sortie de l’iPhone 16e, Apple revient la bouche en cœur avec un nouveau modèle qui semble vouloir corriger les principaux défauts de son prédécesseur. La bonne nouvelle, c’est que l'iPhone 17e s’affiche au même prix que son aîné. Alors, vaut-il vraiment le coup cette année ?
Quand Apple nous a présenté l’iPhone 16e l’année dernière, sa nouvelle nomenclature ne laissait que peu de doutes quant au caractère désormais annualisé de la sortie de son smartphone de milieu de gamme. Alors qu’auparavant, la marque américaine balançait ses iPhone SE un peu quand ça lui chantait, il faudra désormais compter avec un modèle « e » de milieu de gamme tous les printemps.
L’année dernière, l’iPhone 16e m’avait laissé un peu froid, je le trouvais trop cher pour ce qu'il était et, surtout, je lui trouvais des défauts pour le moins absurdes en 2025. Avant même de prendre en main le nouvel iPhone 17e, il m’apparaissait toutefois qu’Apple avait compris les reproches qui avaient pu lui être faits et s’était employé à les corriger. D’apparence, on est donc face à une formule bien mieux rodée que l’année dernière. Entrons maintenant dans le détail avec un test complet de l'iPhone 17e.
Test réalisé sur un smartphone prêté par le constructeur.
Design : enfin de la couleur (et MagSafe)
Bon, clairement, ce n’est pas au chapitre du design que les plus grosses différences avec l’iPhone 16e se manifestent. On est sur un smartphone résolument identique à celui de l’an dernier, à trois tout petits détails près. Le premier est important : on accueille un nouveau verre Ceramic Shield 2, qui augmente considérablement la résistance de l’écran. Le second ne parlera pas à tout le monde : ce modèle supporte enfin MagSafe. Le troisième est plus anecdotique, l'iPhone 17e a enfin droit à de la couleur, avec ce superbe coloris rose pâle.
Le reste est en tout point similaire à ce que l'on retrouvait sur l'iPhone 16e en 2025. Même certification IP68, même tiroir de carte SIM, même support de carte eSIM, même connectivité satellite, même duo de haut-parleurs… vous avez compris le topo ! Je m’amuse toutefois du fait qu’Apple en profite pour faire fermer son clapet à Jon Prosser qui annonçait, sûr de lui, que l'iPhone 17e aurait cette année droit à la nouvelle encoche Dynamic Island. Ce n’est pas du tout le cas. L'iPhone 17e n'est pas grand-chose d'autre qu’un lointain cousin de l'iPhone 14.
Écran : toujours 60 Hz, désolé
Alors naturellement, qui dit iPhone 14, dit également écran 60 Hz. On n’est pas particulièrement surpris. Apple a toujours été friand de la segmentation des gammes de ses produits. Il faudra probablement attendre encore deux ou trois ans avant que l’écran ProMotion 120 Hz s’invite sur le milieu de gamme. On ne va pas aller trop vite en besogne. Rappelons que l'iPhone 17 standard vient seulement d'adopter un refresh rate de 120 Hz.
On reste donc sur un écran OLED de 6,1 pouces (15,5 cm de diagonale) qui affiche une luminosité tout à fait correcte pour un usage confortable même en extérieur. La colorimétrie de la dalle est irréprochable. Par ailleurs, le mode True Tone, qui adapte automatiquement la température de l’afficheur en fonction de la luminosité ambiante, est activé par défaut et fait, je trouve, un travail exemplaire.
Plus que les 60 Hz, j’avoue que je suis davantage dérangé par l’épaisseur des bordures autour de l’écran et par la taille qu’occupe l’encoche au sommet de la dalle. Je suis un utilisateur d’iPhone Air depuis quelques mois maintenant et c’est le genre de détails auxquels je fais désormais plus attention. Par ailleurs, j'avoue être très friand des interactions avec la Dynamic Island sur les smartphones Apple haut de gamme, ne pas pouvoir interagir avec les morceaux de musique à l’écoute directement depuis n'importe quel écran me manque un petit peu.
Performances : un vrai haut de gamme qui ne dit pas son nom
Contrairement à Google qui recycle la puce de l’année dernière sur son Pixel 10a, Apple tient ses promesses et offre la toute dernière puce A19 à son iPhone 17e. Il s'agit du même modèle qui trouve sa place au sein de l'iPhone 17, au détail près qu'elle est amputée d’un cœur GPU. Dans la batterie de benchmark habituelle, l'iPhone 17e est donc un tout petit peu moins performant que son grand frère, mais absolument pas dans des proportions perceptibles au quotidien.
On est clairement en possession d’un smartphone ultra performant, offrant une navigation parfaitement fluide et qui ne souffrira jamais d’aucun ralentissement, peu importe le nombre d’applications entre lesquelles vous basculerez. Je note toutefois une légère chauffe, pas dérangeante, mais présente, lors d’une session prolongée de jeu par exemple. Sur Genshin Impact, j’ai pu sélectionner le preset qualité élevé et m’en tenir à bon compte avec une fluidité comprise entre 45 et 60 images par seconde. Au final, le plus dérangeant dans l’histoire, c’est surtout la petitesse de l’écran qui n’est pas forcément très adaptée pour de longues sessions de jeu.
Interface : Liquid Glass, ça passe ou ça casse ?
Comme tout le reste de la famille des iPhone 17, ce modèle « e » est livré avec iOS 26 et sa nouvelle grammaire esthétique, Liquid Glass. Ça passe ou ça casse auprès des utilisateurs qui sont peu habitués à l’univers Apple. Personnellement, je m’y suis fait et j’avoue être toujours assez impressionné par les effets de transparence et de superposition chromatique qui apparaissent lors de certaines animations. Non, ça ne sert à rien. Oui, c’est parfois difficile à lire et ce n’est clairement que de la poudre aux yeux, mais c'est aussi ça, Apple.
L’iPhone 17e, comme tous les autres, sera mis à jour annuellement pendant en moyenne 5 à 6 ans. C’est aujourd’hui tout à fait standard pour un smartphone à 700 euros. Mais on apprécie toujours qu’Apple ne fasse pas de différence sur ce point entre son milieu et son haut de gamme.
Vous le savez déjà sans doute, mais le volet intelligence artificielle d’Apple patine méchamment, surtout si on le compare au Gemini de Google. À part quelques outils de relecture, de réécriture, de résumé de pages web et de reconnaissance visuelle, Apple Intelligence est une boîte à outils fonctionnelle, mais relativement peu impressionnante. C’est surtout sur l’aspect photographie et notamment retouche que j’ai le plus à redire sur les capacités intelligentes d’iOS 26. La gomme magique censée nous permettre de retirer des éléments importuns sur des photos offre des résultats très variables et la plupart du temps assez médiocres. Un vieux Photoshop cracké de 2017 offrira souvent des résultats plus convaincants.
Mais la patience est de mise pour découvrir toutes les promesses d’Apple Intelligence. On le sait, les prochains mois vont être déterminants pour l’avenir du programme, avec l’arrivée en bêta de la nouvelle version de Siri, dopée justement par les modèles d'IA de Google. L'iPhone 17e, bénéficiant peu ou prou des mêmes performances que les autres smartphones haut de gamme d'Apple, il pourra également en tirer parti. Bref, tout cela est encore en chantier, mais l'iPhone 17e sera bel et bien en première ligne pour découvrir les avancées de l'intelligence artificielle d'Apple.
Appareil photo : enfin des portraits d'animaux !
Je parlais plus haut du design qui évolue peu et de l’écran identique à celui de l’année dernière. On a une nouvelle fois affaire à du recyclage concernant la partie photo. Comme son prédécesseur, l’iPhone 17e ne propose qu’un seul appareil photo, un grand-angle de 48 mégapixels ouvrant à f/1,6.
Notez qu’il ne s’agit pas du même modèle que celui qui trouve sa place au dos des iPhone 17 et Air, mais bien d’un modèle d’ancienne génération, de petite taille. Aussi, je ne surprendrai personne en annonçant d’emblée qu'il n’y a quasiment aucune différence entre les photos de l'iPhone 17e et de l'iPhone 16e.
Je note cependant un changement majeur qui corrige par là même l’un de mes plus gros reproches sur le modèle de l’an dernier : le mode portrait fonctionne enfin sur les animaux. Enfin, sur les chiens et les chats. J'ajouterai aussi que l'iPhone 17e ne profite pas du nouveau capteur à selfie de 18 mégapixels inauguré sur les iPhone 17. Il s’agit toujours de cette bonne vieille optique de 12 mégapixels que l’on trouve sur tous les smartphones Apple d’ancienne génération.
La configuration photo de l'iPhone 17e :
- Grand-angle : 48 Mpx, 1/2.55", f/1,6, OIS
- Selfie : 12 Mpx, f/1,9
Grand-angle
En pleine journée, l'iPhone 17e capture des clichés détaillés au look assez naturel. Vous le savez sans doute, Apple permet depuis quelques années maintenant de customiser le traitement des photos avec ce qu’il appelle les styles photographiques. Personnellement, j’ai mon petit preset renforçant à la fois la chaleur des clichés et le contraste. La majorité des photos partagées dans cet article sont prises avec ce mode, sauf mention contraire. Je trouve en effet les photos standards un peu trop impersonnelles. Si j’apprécie qu’au moins un constructeur du marché n’ait pas la main trop lourde sur la saturation et les contrastes, j'ai tout de même envie de profiter de photos qui attirent l’œil.
Téléobjectif / Zoom
Vous connaissez la chanson, lorsqu’il n’y a pas de téléobjectif dédié, les smartphones d’aujourd’hui permettent malgré tout de rogner dans la définition maximale du capteur principal afin de proposer un grossissement numérique. Avec les optiques d’aujourd’hui, on obtient des photos qui simulent un zoom 2x tout à fait correct. On ne perd pas trop en définition et pour une consultation sur l’écran de son téléphone, ça fait parfaitement illusion. Cependant, si l’on veut pousser le curseur un peu plus loin, jusqu’à un zoom x10 par exemple, on ne s’y retrouve plus du tout tant les photos ne ressemblent plus qu'à un amas de pixels où le sujet est indiscernable. Clairement, contentez-vous du zoom 2x !
Photos de nuit
De nuit, l'appareil photo de l'iPhone 17e est plutôt capable et surtout ne cherche pas à trop éclaircir les ombres. Cela permet de préserver l’identité de la scène sans chercher l’exposition parfaite à tout prix. Comme je l’ai dit, la taille du capteur reste modeste et la partition photo n’est en réalité sauvée que par l’ouverture généreuse de l’objectif. Naturellement, les clichés nocturnes se paient donc au prix d’une exposition parfois un peu longue qui ne sera pas adaptée à la photographie d’objets mouvants par exemple.
Portraits et selfies
Comme annoncé un tout petit peu plus haut, l'iPhone 17e est enfin capable de prendre des portraits d’autres choses que des humains. On peut donc s’en donner à cœur joie pour enrichir sa photothèque d’adorables photos de ses boules de poils.
Dépendant des conditions lumineuses et de l’immobilité de votre sujet, le détourage peut être plus ou moins réussi. Dans tous les cas, on peut régler l’intensité du flou d’arrière-plan, le bokeh, pendant ou après la prise. Sur des sujets humains, l'iPhone 17e capture des clichés assez naturels, respectant la carnation et ne cherchant pas à lisser les traits à tout prix. Enfin, l’appareil photo avant, s’il manque clairement de définition, est tout à fait correct dans le cadre d’un smartphone de milieu de gamme.
Vidéo
Enfin, comme d'habitude, l'iPhone 17e est excellent en vidéo. Il peut filmer en 4K à 60 images par seconde et offre des films détaillés, à la dynamique riche et bien stabilisés dans l’ensemble. Ce sera, je pense, un peu juste si vous êtes un vidéaste amateur voulant réaliser un clip, mais pour immortaliser ses vacances, on n’a pas besoin de plus.
Autonomie
Recyclage encore au chapitre de la batterie. L’iPhone 17e embarque le même accu que celui de l’an dernier, à savoir une batterie au lithium-ion de 4000 mAh. J’étais globalement satisfait de l’autonomie sur l'iPhone 16e et je le suis davantage encore sur son successeur. L'iPhone 17e est endurant et se montre tout à fait capable de tenir une journée et demie même si vous êtes du genre utilisateur intensif.
Lors de ma première journée de test, celle où j’ai tendance à en mettre plein la tête des smartphones, j'ai quasiment atteint les 8 heures de temps d’écran avec une batterie qui affichait 27% restant aux alentours de minuit. C’est excellent et c'est plus ou moins identique à l’autonomie offerte par l’iPhone 17 classique. Enfin, concernant la recharge, elle ne progresse pas et reste plafonnée à 26 watts, ce qui se traduit par un cycle de recharge d’environ 1h30. Je rappelle enfin que l'iPhone 17e est compatible avec la recharge sans fil et la recharge via MagSafe jusqu’à 15W.
Apple iPhone 17e : prix, disponibilité et concurrence
Comme je le disais en préambule, l’iPhone 17e a le bon goût de se lancer au même prix que son prédécesseur, soit 719 euros. Il est désormais disponible dans les coloris noir, blanc et rose pâle, et profite d’un stockage doublé par rapport à son prédécesseur. Techniquement parlant, il est donc moins cher que l'iPhone 16e. C’en est donc définitivement fini des smartphones avec seulement 128 Go de stockage chez Apple. Alléluia !
À ce tarif, Apple a toutefois des concurrents redoutables. On pense évidemment au Google Pixel 10a ou au tout récent Nothing Phone (4a) Pro, mais ils sont en réalité beaucoup moins chers (pas moins intéressants). À un tarif plus approchant, le plus gros rival de l’iPhone 17e est sans conteste, le Samsung Galaxy S25 FE. Le OnePlus 15R est également affiché à 729 euros et s’avance comme un challenger intéressant.
Enfin, comme souvent, Apple est parfois son pire concurrent. Avec la sortie de l’iPhone 17e, ce sont les prix de l'iPhone 16e et des modèles Pro d’ancienne génération qui baissent mécaniquement. En fonction des offres promotionnelles, voire de ce que vous pourrez retrouver en reconditionné, il est parfois plus intéressant de se tourner vers du haut de gamme un peu plus daté.
Apple iPhone 17e : l’avis de Clubic
L'iPhone 17e est ce que l'iPhone 16e aurait dû être d'emblée l'année dernière. Comme un éditeur de jeux vidéo qui vient patcher les reproches qui auraient pu être faits à sa dernière sortie, Apple applique ici des correctifs sur presque tous les points qui me faisaient faire la grimace après avoir testé l'iPhone 16e.
Évidemment, les plus technophiles continueront de râler face à cet écran 60 Hz, cette encoche un peu vilaine et l'unique appareil photo qui se présente au dos de l'iPhone 17e. Mais il est peut-être important de rappeler que lorsqu'on achète un iPhone, on le fait moins pour ses caractéristiques techniques que parce qu'il représente une porte d'entrée dans l'écosystème d'Apple et en l'occurrence iOS.
À ce titre, l'iPhone 17e est une entrée accueillante dans l'univers de la marque américaine qui ne souffre, d'après moi, d'aucun défaut majeur. Forcément, je trouverai l'iPhone 17e plus attrayant avec 100 euros de moins, mais étant donné le contexte actuel et la pénurie de composants informatiques, il faudra déjà se contenter d'un prix qui reste stable malgré un doublement du stockage interne de ce nouveau smartphone. Une belle réussite !
- La grande autonomie
- Les performances
- L'arrivée de MagSafe
- Stockage 256 Go par défaut
- La porte d'entrée iOS la plus abordable
- Toujours cet écran 60 Hz (et son encoche)
- Un seul appareil photo, limité
Fiche technique Apple iPhone 17e
|Taille de l'écran
|6.1 pouces
|Taux de rafraîchissement
|60Hz
|Mémoire interne
|256 Go
|Mémoire vive (RAM)
|12 Go
|Charge rapide
|Oui
|Définition du / des capteur(s) arrière
|48 Mpx
|Système d'exploitation
|iOS
|Assistant vocal
|Siri
|Taille de l'écran
|6.1 pouces
|Type d'écran
|OLED
|Taux de rafraîchissement
|60Hz
|Mémoire interne
|256 Go
|Stockage extensible
|Non
|Processeur
|A19 Bionic
|Finesse de gravure
|3nm
|Mémoire vive (RAM)
|12 Go
|Charge rapide
|Oui
|Nombre de caméras (avant & arrière)
|2
|Définition du / des capteur(s) arrière
|48 Mpx
|Définition du / des capteur(s) avant
|12 Mpx
|Flash arrière
|LED
|Flash Frontal
|Non
|Carte(s) SIM compatible(s)
|Nano-SIM, eSIM
|Compatible double SIM
|Oui
|Compatible 5G
|Oui
|Compatible VoLTE
|Oui
|NFC
|Oui
|GPS
|Oui
|Infrarouge
|Non
|Type de connecteur
|USB Type-C
|Lecteur biométrique à empreinte digitale
|Non
|Capteur de reconnaissance faciale
|Reconnaissance faciale 3D
|Accéléromètre
|Oui
|Gyroscope
|Oui
|Capteur de lumière ambiante
|Oui
|Prise Jack
|Non
|Nombre de haut-parleurs
|2
Les alternatives à l’iPhone 17e :
- Une autonomie en progrès
- Un logiciel presque parfait (et 7 ans de MàJ)
- Toujours de belles photos
- Le design très réussi
- Écran plus lumineux, aux bordures réduites
- De meilleures performances
- Prix
- Photos jusqu'en zoom 2x (4x avec un peu d'indulgence)
- Mode portrait "studio Harcourt"
- Très bon écran
- Qualité d'image en extérieur
- OneUI 8.0 + Galaxy AI