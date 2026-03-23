L'iPhone 17e est ce que l'iPhone 16e aurait dû être d'emblée l'année dernière. Comme un éditeur de jeux vidéo qui vient patcher les reproches qui auraient pu être faits à sa dernière sortie, Apple applique ici des correctifs sur presque tous les points qui me faisaient faire la grimace après avoir testé l'iPhone 16e.



Évidemment, les plus technophiles continueront de râler face à cet écran 60 Hz, cette encoche un peu vilaine et l'unique appareil photo qui se présente au dos de l'iPhone 17e. Mais il est peut-être important de rappeler que lorsqu'on achète un iPhone, on le fait moins pour ses caractéristiques techniques que parce qu'il représente une porte d'entrée dans l'écosystème d'Apple et en l'occurrence iOS.



À ce titre, l'iPhone 17e est une entrée accueillante dans l'univers de la marque américaine qui ne souffre, d'après moi, d'aucun défaut majeur. Forcément, je trouverai l'iPhone 17e plus attrayant avec 100 euros de moins, mais étant donné le contexte actuel et la pénurie de composants informatiques, il faudra déjà se contenter d'un prix qui reste stable malgré un doublement du stockage interne de ce nouveau smartphone. Une belle réussite !