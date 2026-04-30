Sameness… sameness… vous avez dit sameness ? comme c’est étrange!

Derrière ce terme anglo-saxon très « marketing » glissé dans le communiqué de presse officiel, Honor assume une stratégie qui peut laisser songeur. Le concept de « sameness » — que l’on pourrait traduire par similitude ou uniformité — consiste à revendiquer une proximité esthétique volontaire avec les standards dominants du marché.

L’idée est simple : puisque les codes visuels des smartphones premium tendent à converger, autant s’y inscrire pleinement. Cela permet de déplacer la compétition sur le terrain de la « difference », à savoir l’ingénierie interne et la qualité de construction.

Si nous étions de mauvaise foi (ce qui n’est vraiment pas le cas, vous nous connaissez) on regretterait que les services marketing d’Honor n’aient pas poussé l’audace intellectuelle jusqu’à traduire le terme par « mêmeté ». Ce mot est certes plus rare, mais nettement plus élégant. En philosophie, et plus particulièrement chez Paul Ricœur, la mêmeté désigne ce qui est permanent et identique à travers le temps. C’est l’identité de la substance, ce qui ne change pas.

En choisissant la « mêmeté » visuelle — en clair, en reprenant presque point par point le design de l’iPhone —, Honor espère affirmer sa propre identité par ses prouesses techniques, comme sa batterie Silicium carbone ou sa stabilisation optique de haut vol. Une pirouette sémantique pour justifier qu’en ressemblant à tout le monde, on finit par ne ressembler qu’à soi-même.