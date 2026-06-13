La filiale de ZTE ne ménage pas ses efforts pour séduire le marché européen. Adoptant un rythme de sorties effréné, REDMAGIC lance ce mois-ci le modèle 11s Pro qui, comme son nom l’indique, vient retravailler par petites touches la proposition, déjà ambitieuse, du REDMAGIC 11 Pro que je testais en octobre dernier.
Seulement, derrière le beau discours marketing qui vante des améliorations majeures et des révisions multiples, il faut bien se rendre à l'évidence : le REDMAGIC 11s Pro est vraiment extrêmement proche de son prédécesseur. À une lettre près, me répondrez-vous. J'ajouterais : à 100 € près, même. En effet, la marque profite de la sortie de ce nouveau modèle pour revoir à la hausse le tarif de son smartphone gaming. On va le voir : si cela n’écorne pas l’excellent rapport qualité-prix, force est de constater que je ressors de ce test avec une forte impression de déjà-vu.
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- Les meilleures performances du marché
- Un écran assez hypnotique
- Une autonomie délirante
- Prise jack pratique
- Fonctions gaming avancées
- Trop peu de nouveautés par rapport au 11 Pro
- 100 € plus cher que le précédent modèle
- Une partie photo à revoir
Test réalisé sur un smartphone prêté par le constructeur.
Dans la boîte du REDMAGIC 11s Pro
- Câble USB-C vers USB-C ;
- Coque de protection en silicone rigide ;
- Chargeur 80W.
Design : un smartphone gaming à refroidissement liquide
Le REDMAGIC 11s Pro reprend, à l'identique, le design de son prédécesseur. Il n’y a pas de piège ; c’est le même smartphone. Un téléphone imposant, dont les dimensions évoquent directement les Samsung Galaxy S Ultra, et donc assez lourd (230 grammes). Je reste toujours assez impressionné par certaines spécificités, comme ce dos transparent parfaitement plat (les appareils photo ne forment aucune protubérance), et évidemment le circuit de refroidissement liquide qui s’anime en jeu, et qui a un côté assez hypnotique.
Smartphone gaming oblige, les tranches droites du REDMAGIC 11s Pro laissent apparaître deux gâchettes capacitives reconfigurables à l’envi pour vos jeux favoris. On trouve aussi un commutateur qui permet de déclencher le mode jeu, modifiant l’interface et boostant les performances du téléphone. De l’autre côté, une grille laisse s’échapper la chaleur dégagée par le ventilateur — que je trouve un peu moins audible que sur les précédents modèles.
Mais, qui dit grille, dit ouverture. Par conséquent, ce smartphone haut de gamme ne bénéficie que d’une certification IPX8. Il est donc résistant à l'eau (il peut être immergé pendant 30 minutes), mais pas à la poussière. Attention si vous prévoyez des sessions gaming à la plage ! L’écran et le dos du smartphone sont protégés par un verre Gorilla Glass de génération inconnue (ce qui est rarement très rassurant).
Enfin, et c’est bienvenu, le REDMAGIC 11s Pro affiche une prise jack 3,5 mm sur sa tranche haute. Il n’est en revanche pas compatible avec les cartes eSIM.
Écran : une dalle hypnotisante
Rebelote ici : le 11s Pro récupère le même écran que le 11 Pro. À savoir, une grande dalle OLED de 6,85 pouces, à la définition de 2688 x 1216 pixels sur une fréquence plafond de 144 Hz. Un écran bord à bord tout à fait hypnotisant, à plus forte raison qu’il n’affiche aucune encoche ou aucun poinçon. Oui, l’appareil photo à selfies est placé dessous, totalement invisible à l’œil nu. Un plus, pour l’immersion… Mais aussi la promesse d’autoportraits assez difficiles à regarder. On s’en reparle plus bas.
J’ai trouvé la luminosité très correcte (1800 nits) ; suffisante pour une lecture confortable en extérieur sans avoir besoin d’ôter des lunettes de soleil. Les couleurs sont plutôt généreuses, même si le calibrage par défaut est assez froid. Je me suis empressé de réchauffer l’afficheur via les réglages du téléphone pour récupérer quelque chose d’un peu plus neutre.
Enfin, il faut souligner l’incroyable réactivité de l’écran. REDMAGIC promet un taux d’échantillonnage de 3000 Hz. Cela se traduit donc par 3000 interrogations tactiles par seconde. Le moindre de vos mouvements sur la dalle est immédiatement retransmis à l’écran, pour une impression de fluidité plutôt épatante. Une belle réussite sur ce point.
Performances : le top du top à ce prix
Comme le REDMAGIC 11 Pro, le 11s Pro embarque 12 Go de RAM ainsi qu’une puce Snapdragon 8 Elite Gen 5. Mais, il s’agit là d’une révision du dernier SoC de Qualcomm, dont la fréquence CPU et GPU a été légèrement boostée. Suffisant pour faire une réelle différence ? Clairement non. Mais, c’est une évidence, le REDMAGIC 11s Pro s’inscrit toujours au firmament des smartphones les plus performants du marché.
D’après mes benchmarks habituels, le nouveau modèle offre des performances en hausse de 2,5 % en moyenne. Autant dire que vous ne ferez absolument aucune différence — le 11 Pro fait encore parfaitement l’affaire, et peut propulser n’importe quel jeu du marché en qualité maximale, et à haute fréquence.
Cependant, je dois vous avertir que la présence d’un circuit de refroidissement liquide, d’une épaisse chambre à vapeur et d’un ventilateur n’empêchera pas le smartphone de chauffer. En fait, c’est même tout l'inverse : cela donne une excuse REDMAGIC pour pousser ses performances encore plus loin. J’ai par exemple été dans l’incapacité totale de mener à son terme le stress test de 3DMark. À chaque tentative, le smartphone finissait par s’éteindre à cause d’une température anormale. Par contre, on voit une nette différence dans la stabilité des performances en activant tout le circuit de rafraîchissement.
Tout cela est donc avant tout destiné à garantir des performances homogènes, même pendant de longues sessions de jeu. Si vous avez l’habitude d’utiliser une manette pour jouer, vous ne serez sans doute pas incommodés par la chaleur du smartphone (mais peut-être davantage par le boucan de son ventilateur).
Interface : du mieux sur la traduction
Mon rapport à Redmagic OS est pour le moins… Compliqué. Cette surcouche Android, relativement neutre au demeurant, est percluse de bloatwares, ces applications préinstallées parasites. C’est simple : la première configuration du téléphone vous fait passer par une étape où pas moins d’une grosse vingtaine d’applications vous sont proposées en supplément. Il faut toutes les décocher. Une par une. On arrive ensuite sur l’écran d’accueil, où vous attendent une autre vingtaine d’applis inconnues, et de jeux obscurs que vous n’avez jamais demandés. Pénible, pour un smartphone à 800 €.
Enfin, je savais à quoi m’attendre. Par ailleurs, je suis heureux de constater que l’équipe semble avoir fait quelques efforts sur la traduction de l’UI en français. Je n’ai pas relevé d’erreur majeure, même si certains termes paraissent un peu impertinents dans leur contexte.
Le gros morceau de Redmagic OS, c’est évidemment le centre de jeu, activable via le commutateur rouge sur la tranche du smartphone. Un tableau de bord qui vise à regrouper vos jeux favoris, et à les paramétrer aux petits oignons. Une fois un titre lancé, un glissement du côté gauche de l’écran fait apparaître un overlay ouvrant un monde de possibilités, de raccourcis et de micro-réglages pour améliorer son expérience. C’est là, notamment, qu’on peut spécifier l’utilisation des gâchettes latérales.
Mais c’est aussi là que réside Mora, l’assistant IA de Redmagic. Un personnage animé qui prend les traits d’une fille beaucoup trop jeune, que l’on peut habiller comme une poupée et qui se propose de répondre à des questions comme n’importe quel autre chatbot. Gênant, dispensable.
L’IA, justement, est présente par petites touches. Certaines applications (assez rares) proposent par exemple un assistant d’écriture. En fonction du précédent message reçu, par exemple, sur Telegram, il peut nous faire des propositions de réponses. C’est sommaire, pas toujours très pertinent, mais ça a le mérite d’exister. Bien entendu, Gemini est de la partie, tout comme Entourer pour chercher.
Enfin, la politique de mises à jour du fabricant n’a pas changé. On devrait profiter de cinq ans de mises à niveau d’Android, et autant de patchs de sécurité.
Appareil photo : toujours oubliable
La photo n’a jamais été, et n’est toujours pas le point fort des smartphones REDMAGIC. On leur pardonne ; difficile d’être bon dans tout, surtout pour 800 €. On trouvera malgré tout quelques points positifs à relever, notamment avec le capteur principal.
La configuration photo du REDMAGIC 11s Pro :
- Grand-angle : 50 Mpx, 1/1.55« , f/1.9, OIS ;Ultra grand-angle : 50 Mpx, 1/2.88 », f/2.2 ;
- Selfie : 16 Mpx, 1/3.06", f/2.0
Grand-angle
Le grand-angle du REDMAGIC n’est pas un mauvais bougre. Capable de capturer des images lumineuses et détaillées, il joue beaucoup sur la saturation (des verts, notamment) pour accrocher la rétine. Maintenant, la taille du capteur et l’ouverture de l’objectif ne jouent pas en la faveur du piqué, parfois un peu brouillon. Les yeux les plus attentifs remarqueront aussi que le traitement applique une teinte verte assez étrange sur l’essentiel des clichés. Pour résumer, il fait très bien le taf, si l’on se contente de regarder ses photos sur son smartphone.
Ultra grand-angle
S’il est correct, avec ses 50 mégapixels, l’ultra grand-angle est aussi très modeste dans sa proposition technique. Encore moins grand que le module principal, son piqué s’en retrouve forcément dégradé. Encore une fois, mieux vaut s’en tenir à des clichés à observer sur le smartphone. On remarque par ailleurs une grosse différence dans la colorimétrie, étonnamment plus neutre que sur le grand-angle.
Téléobjectif / Zoom
Pas de téléobjectif au menu sur le REDMAGIC 11s Pro, et l’interface ne nous facilite pas vraiment la vie non plus pour user du zoom numérique. On peut, techniquement, grimper jusqu’à un zoom 10x, mais il faut pour ce faire glisser le curseur dans l’interface de l’application Caméra. On aimerait, a minima, que le zoom 2x soit facilement accessible sans avoir à fouiller.
Encore que, lorsqu’on découvre le résultat, on se rend bien compte que REDMAGIC n’a pas trop intérêt à nous laisser jouer avec ce mode de capture. Même avec un simple zoom 2x, ce qui ne devrait pas être un big deal pour un module 50 mégapixels, les résultats sont très loin d’être à la hauteur de la concurrence. Je vous épargne mes commentaires pour les photos prises avec le zoom 10x. Co
Photos de nuit
Comme on l’a dit plus haut, le capteur grand-angle du REDMAGIC 11s Pro n’est ni très grand, ni très lumineux. Par conséquent, les résultats en basse lumière sont simplement passables. Si vous vous tenez bien immobile, ça peut passer. Mais, inutile d’appuyer sur le fait que la photo, en particulier de nuit, n’est vraiment pas le point fort du mobile chinois.
Portraits et selfies
Le mode portrait du REDMAGIC 11s Pro s’en sort correctement, sans être particulièrement épatant non plus. Le lissage des traits est important, et l’exposition est un peu trop exagérée à mon goût. Mais, ça se tient. Le détourage est de bonne facture, et le flou relativement harmonieux. J’ai vu bien pire, et parfois sur des smartphones mieux dotés !
L’optique avant, par contre, n’est pas loin d’être bonne à jeter. Placée, je le rappelle, sous la dalle, elle propose des clichés terriblement plats, beaucoup trop lisses, sur lesquels on a l’impression d’avoir étalé du beurre. Pour vos selfies, retournez simplement le téléphone. Je vous assure que vous n’avez pas envie d’utiliser le module photo avant.
Vidéo
Sur le papier, le REDMAGIC 11s Pro est capable de filmer en 8K à 30 FPS. Dans les faits, passez votre chemin. Mes enregistrements sont hachés, inexploitables, perclus de microcoupures certainement dues à un manque de bande passante. Inexplicable, mais probablement corrigeable via une mise à jour ultérieure. En 4K à 60 FPS, c’est déjà bien mieux, même si le piqué n’est toujours pas incroyable, et que les couleurs tiennent du fantasme absolu. Avec l’ultra grand-angle, on souffre surtout de l’absence de stabilisation. Mais les vidéos sont plus ou moins de même teneur.
Autonomie : une batterie très longue durée
L’autonomie réelle du REDMAGIC 11s Pro est toujours assez délicate à évaluer. Comme les précédents smartphones du genre, le benchmark PCMark envoie un mauvais signal au smartphone, qui applique quantité d’optimisations visant à augmenter ses performances. Avec son écran cadencé à 144 Hz, sa ventilation au max et son watercooling, le smartphone ne tient même pas 11 h. Pas très encourageant.
Pourtant, on vous assure que l’autonomie du smartphone est absolument excellente à l’usage. En utilisation réelle, et même en lui en mettant plein la tronche avec des jeux 3D gourmands, des benchmarks, des heures de vidéo en streaming, il a tenu dans mon cas plus de deux jours, avec un total de plus de 12 h de temps d’écran. C’est spectaculaire.
La batterie de 7500 mAh peut se recharger à 80W sur secteur, ce qui demande environ 55 minutes. Le REDMAGIC 11s Pro est aussi compatible avec la recharge sans fil jusqu’à 80 W.
REDMAGIC 11s Pro : Prix, disponibilité et concurrence
Le REDMAGIC 11s Pro est disponible dès aujourd’hui au prix unique de 799 € (769 € en tarif early bird). Ce modèle intègre 12 Go de RAM ainsi que 256 Go de stockage. Il est disponible dans les coloris blanc (testé) et noir.
À ce tarif, REDMAGIC se fait pour ainsi dire concurrence lui-même. Le modèle 11 Pro reste tout à fait pertinent, pour une cinquantaine d’euros de moins. Idem pour le REDMAGIC 11 Air, testé il y a quelques mois, et qui propose une expérience pas si éloignée à partir de 499 €.
Mais les principaux concurrents du REDMAGIC 11s Pro, ce sont les smartphones gaming de POCO, en l’occurrence le F8 Pro. Au gré des baisses de prix, on retiendra également l’excellent OnePlus 15, ou le OPPO Find X9 Pro. Le tout récent Xiaomi 17T est aussi une référence à garder en tête pour vos comparatifs.
REDMAGIC 11s Pro : l’avis de Clubic
Si on ne nous avait pas prévenus et qu'on avait pas fait attention au discret "s" qui trouve sa place à côté du nom du smartphone, on croirait simplement avoir retesté le même smartphone que l'an dernier. Clairement, le REDMAGIC 11s Pro n'offre que trop peu de nouveautés, pour 100 € plus cher que le 11 Pro.
Si je retiens que la marque a fait quelques progrès sur son interface, que ses performances et son autonomie sont tout simplement imbatttables, et que son écran est toujours plus captivant, impossible de fermer les yeux sur une configuration photo bien trop timide, ou sur une surcouche encore grippée de bloatwares et de traductions hasardeuses.
Reste que REDMAGIC conserve sa couronne sur un point : pour 800€, on ne trouve aucun autre smartphone aussi bien calibré pour le jeu sur mobile.
- Les meilleures performances du marché
- Un écran assez hypnotique
- Une autonomie délirante
- Prise jack pratique
- Fonctions gaming avancées
- Trop peu de nouveautés par rapport au 11 Pro
- 100 € plus cher que le précédent modèle
- Une partie photo à revoir
Fiche technique REDMAGIC 11s Pro
Résumé
|Taille de l'écran
|6.85 pouces
|Taux de rafraîchissement
|144Hz
|Mémoire interne
|256 Go, 512 Go, 1 To
|Mémoire vive (RAM)
|12 Go, 16 Go
|Capacité de la batterie
|7500 mAh
|Charge rapide
|Oui
|Définition du / des capteur(s) arrière
|50 Mpx, 50 Mpx
Caractéristiques techniques
|Système d'exploitation
|Android
|Version du système d'exploitation
|Android 16
|Surcouche Android
|Redmagic OS 11.5
|Assistant vocal
|Google Gemini
Affichage
|Taille de l'écran
|6.85 pouces
|Type d'écran
|AMOLED
|Définition de l'écran
|2688 x 1216 pixels
|Taux de rafraîchissement
|144Hz
|Densité de pixels
|431 ppp
Mémoire
|Mémoire interne
|256 Go, 512 Go, 1 To
Performance
|Processeur
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5
|Finesse de gravure
|3nm
|Nombre de cœurs CPU
|8 cœurs
|Fréquence CPU
|4.75GHz
|GPU
|Adreno 840
|Mémoire vive (RAM)
|12 Go, 16 Go
Batterie
|Capacité de la batterie
|7500 mAh
|Recharge sans-fil
|Oui
|Charge rapide
|Oui
|Puissance de la charge rapide
|120W
Appareil Photo
|Nombre de caméras (avant & arrière)
|3
|Définition du / des capteur(s) arrière
|50 Mpx, 50 Mpx
|Définition du / des capteur(s) avant
|16 Mpx
|Enregistrement vidéo
|8K30, 4K60
|Stabilisateur caméra
|Optique et Numérique
|Ouverture objectif photo arrières
|f/1.9 ; f/2.0
|Ouverture objectif photo frontaux
|f/2.0
|Zoom Optique
|Non
Réseau
|Carte(s) SIM compatible(s)
|Nano-SIM
|Compatible double SIM
|Oui
|Compatible 5G
|Oui
Connectivité
|Wi-Fi
|Wi-Fi 7
|Bluetooth
|5.4
|NFC
|Oui
Equipement
|Type de connecteur
|USB-C
|Lecteur biométrique à empreinte digitale
|Oui
|Nombre de haut-parleurs
|2
Caractéristiques physiques
|Hauteur
|163.8mm
|Largeur
|76.5mm
|Epaisseur
|8.9mm
|Poids
|230g
|Certification IP
|IPX8