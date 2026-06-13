L’autonomie réelle du REDMAGIC 11s Pro est toujours assez délicate à évaluer. Comme les précédents smartphones du genre, le benchmark PCMark envoie un mauvais signal au smartphone, qui applique quantité d’optimisations visant à augmenter ses performances. Avec son écran cadencé à 144 Hz, sa ventilation au max et son watercooling, le smartphone ne tient même pas 11 h. Pas très encourageant.

Pourtant, on vous assure que l’autonomie du smartphone est absolument excellente à l’usage. En utilisation réelle, et même en lui en mettant plein la tronche avec des jeux 3D gourmands, des benchmarks, des heures de vidéo en streaming, il a tenu dans mon cas plus de deux jours, avec un total de plus de 12 h de temps d’écran. C’est spectaculaire.