Dans un marché du milieu de gamme plus concurrentiel que jamais, Motorola essaie de tirer son épingle du jeu avec un smartphones aux mensurations alléchantes et à l'autonomie intrigante. Découvrez le Motorola Edge 70 Fusion !
Quelques mois à peine après la sortie de son premier très haut de gamme le Motorola Signature, la marque américaine réinvestit le milieu de gamme avec un Moto Edge 70 Fusion qui fait très logiquement suite au 60 Fusion que nous testions l'année dernière. Un smartphone de milieu de gamme plutôt bien positionné, qui avait de sérieux atouts, notamment du côté du design, mais qui pêchait un petit peu au chapitre des performances et de la photographie.
Il faut dire que cette année, la concurrence est particulièrement rude sur le segment des smartphones à 500 euros. Car, oui, ce nouveau modèle accuse une augmentation de prix de 100€ par rapport à son aîné. Voyons tout de suite comment se débrouille cette nouvelle référence.
- Gros progrès en autonomie
- Des photos étonnantes
- Les performances
- Design ravissant
- Partie logicielle sobre
- La latence de l'écran
- Pas de recharge sans fil
- 100€ plus cher que l'an dernier
Test réalisé sur un smartphone prêté par le constructeur.
Dans la boîte du Motorola Edge 70 Fusion
- Câble USB-C vers USB-C ;
- Coque de protection en silicone transparent rigide.
Design : la finesse à l'honneur
Ce que j'aime tout particulièrement chez Motorola, c'est que la marque n'a pas peur de la couleur. Ce serait dommage après tout, après avoir signé un partenariat pluriannuel avec Pantone. Une nouvelle fois, le Edge 70 Fusion se décline dans plusieurs coloris, tous très jolis. Même si on n'a pas eu la chance de se voir envoyer un modèle particulièrement chatoyant, il faut reconnaître que le design et les finitions sont à l'avenant.
Motorola ne bouleverse pas sa formule de design. On a affaire ici à un smartphone très fin, à peine plus épais en fait que le Motorola Signature, avec ses 7,2 mm. Très léger, malgré un écran de 6,78 pouces, il est hyper agréable à manipuler, même si les tranches assez fines pourront perturber les utilisateurs et utilisatrices de mobiles plus costauds.
J'apprécie toujours autant la façon dont sont intégrés les différents capteurs photo qui forment comme une espèce de colline à l'arrière du smartphone, naturellement intégré dans le design. Très bien protégé avec un verre Gorilla Glass 7i, le Motorola Edge 70 Fusion est aussi certifié IP68 et IP69, ce qui lui permettra de résister à des chutes accidentelles dans de l'eau, mais également à des jets haute pression ou des liquides chauds.
Un smartphone plutôt durable donc. Contrairement au Motorola signature, le Edge 70 Fusion n'affiche pas de bouton IA dédié sur la tranche. Il faudra passer par d'autres raccourcis pour tirer parti de l'intelligence artificielle sur ce modèle.
Écran : un écran un peu irritant
Avec son écran, Motorola souffle un peu le chaud et le froid. L'an dernier, je n'avais pas remarqué de problème particulier sur la dalle, mais ce nouveau modèle OLED de 6,78 pouces m'a causé comme un inconfort à l'utilisation.
Je lui reproche une certaine latence dans les interactions, sans doute une affaire de taux d'échantillonnage, ou simplement mon doigt qui s'est habitué à l'écran de smartphones plus nantis. Rien de particulièrement rédhibitoire, mais il m'a parfois fallu assister un peu à l'écran pour appuyer sur certaines touches ou taper un message sur le clavier. En dépit d'une fréquence de rafraîchissement qui peut atteindre 144 Hz, le défilement n'est aussi pas complètement irréprochable et apparaît parfois un peu saccadé, choppy, comme disent nos amis anglo-saxons.
Bref, je tire un peu la grimace sur cette partie du test. Du reste, je n'ai rien de particulier à redire sur la colorimétrie, que je trouve très alléchante, avec des couleurs vives, très saturées, sans pour autant nuire au naturel des images. Et, la luminosité m'apparaît suffisante pour une visibilité correcte en toutes circonstances. Cependant, comme souvent sur le marché aujourd'hui, on ne sait pas trop où les constructeurs vont chercher leurs données. Motorola annonce un pic lumineux à 5000 nits… Ce qui, même sans une sonde perfectionnée à portée de main, m'apparaît hautement improbable.
Performances : on a vu mieux à ce prix
Pour ses performances, le Motorola Edge 70 Fusion est équipé d'une puce de l'an dernier, la Snapdragon 7s Gen3. On aurait évidemment préféré que le constructeur s'offre les services de la petite dernière de chez Qualcomm, mais force est de constater qu'elle délivre une fluidité irréprochable pour les tâches les plus élémentaires au quotidien.
Les applications se lancent rapidement ; le GPU fait le travail pour lancer des jeux en qualité moyenne tout en conservant une bonne fluidité. Et, les tâches d'IA locales sont effectuées en un temps plutôt acceptable.
Pas de carton rouge à l'horizon donc, et même des progrès honnêtes par rapport au 60 Fusion. Mais attention, en France, le Motorola Edge 70 Fusion n'est proposé que dans une unique version avec 8 Go de RAM. Pour un usage complètement standard d'un smartphone, c'est très suffisant. Mais, dès que l'on va chercher à lancer plusieurs applications un peu gourmandes, et à utiliser son smartphone de façon un peu frénétique, cela risque de causer quelques ralentissements, et donc des désagréments.
Interface : simple, efficace, sans fioritures
Motorola offre une interface, basée sur Android 16, très proche du stock. Pas de fioritures donc, et un nombre relativement faible d'applications préinstallées. LinkedIn, Facebook, Booking et d'autres font toutefois partie du lot — des têtes connues, dirons-nous, et pas des jeux obscurs ou des services chinois dont on n'a jamais entendu parler.
Le Motorola Edge 70 Fusion est plutôt personnalisable (forme des icônes, widgets divers), mais n'offre pas de mode always on pour garder ses notifications et l'heure à portée de vue. À 500€, c'est un peu dommage.
Pour l'intelligence artificielle, c'est comme sur le Motorola Signature. On trouve l'inévitable Gemini de Google, mais aussi une trousse à outils maison, Moto AI, qui permet plus ou moins les mêmes choses… en moins performant, soyons francs. Plutôt dommage, Moto AI est censé nous permettre de télécharger des modèles locaux (comme sur des applis type Locally AI), mais la liste reste invariablement vide chez moi. Aussi, la fonction de résumé de notifications, similaire à celle d'iOS, ne fonctionne que sur une poignée de notifications (et pas très bien, avec ça). Bref, il y a encore du boulot sur ce point ! Pour la retouche photo, en revanche, Motorola repose sur Google Photos et ses outils intégrés.
Enfin, pour la partie mises à jour, le Motorola Edge 70 Fusion recevra trois mises à niveau majeures d'Android, et un total de six ans de patchs de sécurité. C'est dans la moyenne sur ce segment de prix, mais on espérait quelques efforts — le Motorola Signature s'aligne sur les sept ans promis par Google, Samsung et Honor.
Appareil photo : un photophone capable
Pas de gros changements sur la partie photo par rapport à l'an dernier, mise à part un objectif un tout petit peu plus lumineux pour le grand-angle. Voyons si Motorola a levé un peu le pied sur le traitement excessif de l'an dernier.
La configuration photo du Motorola Edge 70 Fusion :
- Grand-angle : 50 Mpx, 1/1.56", f/1.8, OIS ;
- Ultra grand-angle : 13 Mpx, 1/3.0", f/2.2 ;
- Selfie : 32 Mpx, 1/3.14", f/2.2
Grand-angle
Avec son capteur grand-angle, le Motorola Edge 70 Fusion offre des photos très détaillées. Je suis particulièrement impressionné par les couleurs, explosives, à la limite d'en faire trop, mais incontestablement impressionnantes. Le piqué offert par ce capteur Sony de 50 mégapixels est excellent à ce prix et largement au niveau de ce que peuvent proposer ses concurrents directs, notamment du côté de chez Nothing ou Google. Le traitement préserve harmonieusement les contrastes et ne cherche pas à déboucher les ombres à tout prix. Du bel ouvrage !
Ultra grand-angle
Forcément un peu plus limité, notamment par sa résolution moindre, l'ultra grand angle est un peu moins à la fête. Ce petit capteur a notamment du mal avec les hautes dynamiques et ne saura pas trop sur quel pied danser lorsqu'il faut exposer correctement le ciel et les zones d'ombre, par exemple. Ici les couleurs apparaissent encore plus saturées. Tout cela reste plutôt harmonieux, si ce n'était pour des couleurs un peu faussées : on note par exemple des notes magenta qui dénaturent un petit peu le bleu du ciel. Un trait assez commun aux capteurs secondaires des smartphones de milieu de gamme.
Téléobjectif / Zoom
Le Motorola Edge 70 Fusion n'embarque pas de téléobjectif. Mais, vous connaissez la chanson, qui dit capteur à haute définition, dit également zoom numérique de bonne facture. En l'occurrence, l'interface de l'application caméra permet d'effectuer un zoom 2x, qui se rapproche d'une focale de 50 mm. Avec un grossissement aussi prudent les images sont toujours aussi belles, mais on profite d'un effet de compression qui met nos sujets en valeur de façon différente.
L'interface permet également de grimper jusqu'à un zoom numérique 10x. Cependant, à ce niveau, c'est l'IA qui prend le relais et qui vient inventer des détails inexistants tout en lissant à l'extrême les pixels. Bref, une fonctionnalité un peu gadget, qu'on ne vous recommande pas forcément d'utiliser pour préserver la qualité de vos photos.
Photos de nuit
Inutile de s'apesantir ; seul le grand-angle offre de bons résultats en photographie nocturne. Le capteur Sony est de belle taille, et son ouverture à f/1.8 permet un bon apport de lumière pour éviter de grimper dans les tours, côté ISO. En résultent des photos détaillées, aux couleurs préservées, et sans trop de bruit.
Portraits et selfies
En dépit de l'absence de téléobjectifs dédiés, le Motorola Edge 70 Fusion est plutôt bon portraitiste. Par défaut, le mode portrait choisit donc le zoom x2, bien plus adapté à l'exercice du portrait que le grand-angle standard. L'isolation du sujet est parfaite, le flou d'arrière-plan, le bokeh, harmonieusement dosé, et les couleurs, pour le coup, sont assez naturelles.
On note également la présence d'un mode macro mais très franchement, je n'y trouve aucun intérêt. D'après mes essais, j'obtenais de bien meilleurs résultats avec le mode portrait pour un usage similaire. Enfin, le module photo avant de 32 mégapixels est également très à l'aise pour vos selfies. Les photos apparaissent un petit peu plus chaleureuses, la carnation perd un peu de son naturel, mais la qualité optique est au rendez-vous.
Vidéo
Le Motorola nouveau n'est pas très vidéo. S'il peut filmer en 4K à 30 images par seconde (même sur l'ultrawide…), les résultats ne sont pas incroyables. L'exposition est un peu faible, la stabilisation juste correcte, et les capacités HDR du capteur n'impressionnent pas. Pour de courtes vidéos de vacances, ça passe. Pour de la création de contenu en revanche, on trouvera bien mieux chez la concurrence.
Autonomie : une bonne surprise
Le Motorola Edge 70 Fusion que la marque nous a envoyé est équipé d'une batterie de 5 260 mAh. Notez qu'il existe également une édition avec une batterie de 7000 mAh, à l'autonomie logiquement rehaussée.
Toujours est-il que nous ne sommes pas déçus des résultats d'endurance de ce modèle pourtant moins bien doté. D'après le test automatisé de PCMark, Le smartphone tient plus de 16 heures en utilisation variée et avec le taux de rafraîchissement de l'écran laissé sur dynamique.
D'après mes propres essais, c'est effectivement un smartphone largement capable de tenir deux jours entiers pour les utilisateurs et utilisatrices les plus prudents. Lors de ma première journée de test — la plus intensive — j'ai accumulé plus de 9h30 de temps d'écran. C'est assez colossal, presque le double de l'utilisation quotidienne moyenne des Français. C'est aussi un progrès impressionnant par rapport à la prestation du Edge 60 Fusion l'année dernière.
Acceptant une recharge filaire jusqu'à 68 W, le Motorola Edge 70 Fusion demande à peu près une heure pour être rechargé entièrement.
Motorola Edge 70 Fusion : Prix, disponibilité et concurrence
Le Motorola Edge 70 Fusion est déjà disponible au prix de 499€ dans une unique configuration embarquant 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. À ce prix, il se confronte directement au récent Nothing Phone (4a) Pro, et au Google Pixel 10a. Le Samsung Galaxy A57 est également en embuscade, tout comme le Redmi Note 15 Pro+. Je rappelle que son prédécesseur, le Moto Edge 60 Fusion, s'affichait quant à lui à 399€.
Motorola Edge 70 Fusion : l'avis de Clubic
Le Motorola Edge 70 Fusion est un bon smartphone, c’est indéniable. Mais, la hausse de prix de 100 € par rapport à son prédécesseur (également un bon parti) le rend fatalement moins intéressant. Je ne le sanctionne pas, mais je ne peux que vous inviter à bien évaluer vos options. À 500 €, la concurrence est très rude, et le Motorola Edge 70 Fusion a les épaules un peu fébriles pour tenir tête à des Nothing, Samsung ou Google.
Performant, infiniment plus endurant que son prédécesseur, le Edge 70 Fusion manque de polyvalence en photo, et son écran m’a un peu embêté en raison d’une latence importante. Un détail que peu remarqueront, mais qui nuit un peu à l’attrait d’une référence déjà perdue dans un océan de véritables coups de cœur. Il en faut bien plus, aujourd’hui, pour impressionner.
- Gros progrès en autonomie
- Des photos étonnantes
- Les performances
- Design ravissant
- Partie logicielle sobre
- La latence de l'écran
- Pas de recharge sans fil
- 100€ plus cher que l'an dernier
Fiche technique Motorola Edge 70 Fusion
Résumé
|Taille de l'écran
|6.78 pouces
|Taux de rafraîchissement
|144Hz
|Mémoire interne
|128 Go, 256 Go
|Mémoire vive (RAM)
|8 Go, 12 Go
|Capacité de la batterie
|5200 mAh
|Charge rapide
|Oui
|Définition du / des capteur(s) arrière
|50 Mpx, 13 Mpx
Caractéristiques techniques
|Système d'exploitation
|Android
|Version du système d'exploitation
|Android 16
|Assistant vocal
|Google Gemini
Affichage
|Taille de l'écran
|6.78 pouces
|Type d'écran
|AMOLED
|Définition de l'écran
|2772 x 1272 pixels
|Taux de rafraîchissement
|144Hz
|Densité de pixels
|450 ppp
|Écran HDR
|Oui
Mémoire
|Mémoire interne
|128 Go, 256 Go
|Stockage extensible
|Non
Performance
|Processeur
|Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3
|Finesse de gravure
|4nm
|Nombre de cœurs CPU
|8 cœurs
|Fréquence CPU
|2.5GHz
|GPU
|Adreno 810
|Mémoire vive (RAM)
|8 Go, 12 Go
Batterie
|Capacité de la batterie
|5200 mAh
|Recharge sans-fil
|Non
|Charge rapide
|Oui
|Puissance de la charge rapide
|68W
Appareil Photo
|Nombre de caméras (avant & arrière)
|3
|Définition du / des capteur(s) arrière
|50 Mpx, 13 Mpx
|Définition du / des capteur(s) avant
|32 Mpx
|Enregistrement vidéo
|4K30 fps
|Stabilisateur caméra
|Optique et Numérique
|Ouverture objectif photo arrières
|f/1.8, f/2.2
|Ouverture objectif photo frontaux
|f/2.2
|Zoom Optique
|Non
Réseau
|Carte(s) SIM compatible(s)
|Nano-SIM, eSIM
|Nombre total eSIM
|1
|Compatible double SIM
|Oui
|Compatible 5G
|Oui
|Compatible VoLTE
|Oui
Connectivité
|Wi-Fi
|Wi-Fi 6e
|Bluetooth
|6
|NFC
|Oui
|GPS
|Oui
Equipement
|Type de connecteur
|USB-C
|Lecteur biométrique à empreinte digitale
|Oui
|Nombre de haut-parleurs
|2
Caractéristiques physiques
|Hauteur
|162.8mm
|Largeur
|75.6mm
|Epaisseur
|7.2mm
|Poids
|177g
|Certification IP
|IP68/69