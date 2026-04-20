Pour l'intelligence artificielle, c'est comme sur le Motorola Signature. On trouve l'inévitable Gemini de Google, mais aussi une trousse à outils maison, Moto AI, qui permet plus ou moins les mêmes choses… en moins performant, soyons francs. Plutôt dommage, Moto AI est censé nous permettre de télécharger des modèles locaux (comme sur des applis type Locally AI), mais la liste reste invariablement vide chez moi. Aussi, la fonction de résumé de notifications, similaire à celle d'iOS, ne fonctionne que sur une poignée de notifications (et pas très bien, avec ça). Bref, il y a encore du boulot sur ce point ! Pour la retouche photo, en revanche, Motorola repose sur Google Photos et ses outils intégrés.