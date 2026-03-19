Je n'ai rien à redire sur la colorimétrie, qui est à la fois très juste et qui n'oublie pas de flatter la rétine à l'occasion. Nothing annonce aussi que sa dalle est plus lumineuse que celle du (4a), avec un pic de 5000 nits contre 4500 nits. À l'œil nu, la différence n'est pas remarquable, et je dirais d'ailleurs que la marque a quelques petites optimisations à mener sur le réglage automatique de la luminosité. Plusieurs fois, en intérieur, la luminosité se met à baisser drastiquement rendant la lecture difficile. J'ai beau la remonter, rien n'y fait, le smartphone insiste, et m'oblige à désactiver la gestion automatique de la luminosité. Un dysfonctionnement logiciel plus qu'un véritable défaut de conception, mais je me dois de le souligner.