L'audace n'effraie pas Nothing, qui ne lance jamais deux smartphones identiques. Aussi, malgré le relatif échec du Phone (3) l'an dernier, la jeune pousse britannique opte pour une montée en gamme de son midranger. Clairement, le Phone (4a) Pro a tout d'un grand, sauf le prix.
Comme son petit frère le Nothing Phone (4a), le modèle Pro se paie une petite hausse de 20€, par rapport à son prédécesseur. Une augmentation acceptable, au vu de la montée en gamme de ce nouveau smartphone. Plongeons sans plus attendre dans notre test complet !
- Le design très réussi
- Écran plus lumineux, aux bordures réduites
- De meilleures performances
- Autonomie solide
- Fonctions intelligentes bien pensées
- Pas de recharge sans fil
- Seulement 3 ans de MàJ Android
- Rapport qualité–prix moins évident que sur le Phone (4a)
Test réalisé sur un smartphone prêté par le constructeur.
Dans la boîte du Nothing Phone (4a) Pro
- Câble USB-C vers USB-C ;
- Coque de protection rigide.
Design : fini la transparence !
Ça saute immédiatement aux yeux : le Nothing Phone (4a) Pro ne ressemble à aucun autre smartphone du fabricant qui, déjà, n'est pas vraiment connu pour se reposer sur ses lauriers. Mais, si le Phone (3a) Pro cultivait une certaine ressemblance avec le (3a), cette nouvelle génération acte définitivement la rupture entre les deux gammes.
Plus grand, le Phone (4a) Pro est aussi plus fin (juste sous les 8 millimètres). C'est inédit pour la marque : il est également fabriqué en aluminium, ce qui apporte un cachet certain et rompt avec l'aspect parfois un peu cheap de la gamme (a). Clairement, le smartphone impressionne, et donne l'impression de tenir entre les mains un appareil beaucoup plus onéreux. Conséquence directe de ce changement : Nothing lance son premier smartphone « habillé ». On y perd forcément en originalité, mais je dois reconnaître que le rendu est irrésistible.
Pour contraster avec les bordures affinées de l'écran, le Nothing Phone (4a) Pro laisse place à un gigantesque plateau d'appareils photo sur la face arrière. L'inspiration de la marque est assez évidente : Apple, avec ses iPhone 17 Pro, et le Xiaomi 17 Pro (pas sorti en France). Une protubérance à laquelle il faut s'habituer, et qui sert d'habitat pour les trois capteurs photo, ainsi qu'à Glyph Matrix, ce système d'éclairage par LED emprunté au Phone (3). La différence, c'est que le système du (4a) Pro compte moins de diodes, et affiche donc des images et des widgets moins détaillés. On s'en reparle un peu plus bas.
Protégé par un verre Gorilla Glass 7i, le Nothing Phone (4a) Pro est certifié IP65. Un tout petit peu mieux que le (4a) donc, mais j'aurais espéré une étanchéité complète (même si la marque assure que son smartphone peut tenir 20 minutes dans environ 25 cm d'eau).
Écran : surcadençage activé
Plus grand, et aux bordures plus fines, l'écran AMOLED du Nothing Phone (4a) Pro se distingue aussi par une fréquence de rafraîchissement atteignant 144 Hz. Une innovation déjà aperçue chez Xiaomi, notamment, qui ne trouve un réel intérêt que dans une petite poignée de jeux compatibles. Au quotidien, avec le réglage automatique, la dalle ne dépassera jamais les 120 Hz, et c'est très bien comme ça. La définition, elle, est impeccable, et assure un affichage net des textes et contenus à l'écran.
Je n'ai rien à redire sur la colorimétrie, qui est à la fois très juste et qui n'oublie pas de flatter la rétine à l'occasion. Nothing annonce aussi que sa dalle est plus lumineuse que celle du (4a), avec un pic de 5000 nits contre 4500 nits. À l'œil nu, la différence n'est pas remarquable, et je dirais d'ailleurs que la marque a quelques petites optimisations à mener sur le réglage automatique de la luminosité. Plusieurs fois, en intérieur, la luminosité se met à baisser drastiquement rendant la lecture difficile. J'ai beau la remonter, rien n'y fait, le smartphone insiste, et m'oblige à désactiver la gestion automatique de la luminosité. Un dysfonctionnement logiciel plus qu'un véritable défaut de conception, mais je me dois de le souligner.
Performances : un (petit) bond en avant
Il faut être attentif, et bien connaître ses gammes pour remarquer la différence dans la configuration du (4a) Pro. Sur ce modèle, Nothing adopte la puce Snapdragon 7 Gen 4, et pas la 7s Gen 4 de son petit frère. Ce que ça change ? Pour le quidam, pas grand-chose. En fait, c'est surtout la partie GPU qui s'améliore, avec un score sur 3D Mark quasiment doublé, par rapport au modèle d'entrée de gamme.
C'est assez remarquable sur Genshin Impact : le Phone (4a) avait du mal à rester fluide en qualité moyenne. Le (4a) Pro navigue entre 45 et 60 images/s (fps) en qualité élevée. Ça fait la différence, pour les joueurs et joueuses ! D'autant que la stabilité des performances est tout à fait honorable.
L'autre atout de ce processeur vient de ses meilleures performances en multicore. +25% de performances sur le test idoine de Geekbench, ça compte. Je me dois toutefois de signaler que Nothing m'a fourni le modèle équipé de 12 Go de RAM. La version 8 Go offrira naturellement des résultats un peu moins reluisants ; tout en restant supérieurs à ceux du (4a) classique.
Interface : plein de bonnes idées
Côté interface, c'est peu ou prou la même chose que sur le Phone (4a). On retrouve un Android 16 pimpé par NothingOS 4.1, qui nous laisse toujours le choix entre une interface monochrome et colorée. Une surcouche simple mais permissive, dont j'apprécie toujours autant la sobriété en matière d'applis préinstallées. Pour qui vient d'un smartphone Xiaomi, autant dire que c'est le jour et la nuit !
Qui dit Android, dit naturellement Gemini, accessible d'une pression longue sur le bouton d'allumage, et Entourer pour chercher, disponible n'importe où. Mais, à cela s'ajoute aussi l'IA de Nothing, qui prend des formes étonnantes et plutôt pratiques.
La tranche gauche du smartphone affiche l'Essential Key, qui tombe désormais naturellement sous l'index. Cette touche permet d'enregistrer à la volée une capture d'écran ou un vocal, lequel viendra se ranger dans l'Essential Space. Il s'agit d'un espace sécurisé, que l'intelligence artificielle va explorer afin de catégoriser vos enregistrements et vous proposer des résumés pertinents. Elle peut notamment vous rappeler des événements, créer des to-do lists, ou synthétiser un enregistrement via le dictaphone (en retournant le smartphone et en appuyant sur l'Essential Key, on lance un enregistrement longue durée).
Le tiroir d'applications se dote aussi d'un LLM permettant de poser des questions et d'obtenir des réponses avec liens associés pour creuser le sujet. Je recommande fortement de l'utiliser en déclenchant l'invite de recherche d'un swipe vers le haut depuis l'écran d'accueil ; on obtient une expérience proche du Spotlight des iPhone… l'IA en plus, naturellement.
Le Nothing Phone (4a) Pro offre également l'accès (via le Web) au Nothing Playground, sur lequel la communauté peut se partager des widgets, Glyph Toys et autres presets sons et photo. Plus tard, les utilisateurs et utilisatrices pourront également vibe coder leurs propres applis grâce à Nothing Apps, une fonction encore en alpha et disponible sur invitation seulement.
Glyph, donc, offre ici plus de flexibilité que sur le (4a), mais moins que sur le (3). Oui, il faut suivre. L'écran Glyph Matrix ne propose ici que 137 LED, contre plus de 480 LED pour le (3). Résultat ? La fonction est donc encore plus gadget que sur le smartphone haut de gamme lancé l'été dernier. Affichage de l'heure, du niveau de batterie, lancé de dés animés et autres petites bêtises côtoient aussi une fonction "miroir" pour vos selfies qui… non, vraiment, il faut se projeter.
Enfin, Nothing reste fidèle à sa politique de mises à jour qui, en comparaison d'un Google Pixel 10a, fait un peu grise mine. On aura droit à trois mises à niveau d'Android pour un total de cinq ans de patchs de sécurité. C'est un peu faiblard, pour un téléphone à 500€ en 2026.
Appareil photo : un photophone équilibré
Malgré un bloc d'appareils photo qui en jette bien plus que celui du Phone (4a), on note en réalité assez peu de différences. La principale tient en ce capteur principal de meilleure facture — un Sony LYT-700, réputé plus efficace notamment sur l'autofocus. Nothing ajoute également le support du traitement UltraXDR pour des photos HDR plus saisissantes.
La configuration photo du Nothing Phone (4a) Pro :
- Grand-angle : 50 Mpx, 1/1,56", f/1,9, OIS ;
- Ultra grand-angle : 8 Mpx, 1/4,0", f/2,2 ;
- Téléobjectif 3,5x : 50 Mpx, 1/2,75", f/2,9, OIS ;
- Selfie : 32 Mpx, 1/3,42", f/2,2.
Grand-angle
Je ne remarque pas de grands changements entre les photos du Nothing Phone (4a) et celles du (4a) Pro. C'est toujours très bien exposé, sagement saturé et contrasté, et servi par un piqué de bonne tenue pour le prix. Sur les scènes à haute dynamique en revanche, je constate effectivement des couleurs plus vives et une clarté ravissante qui échappait peut-être à son petit frère. Mais, si l'autofocus est particulièrement mis en avant par la marque, il arrive parfois que le point se fasse à un endroit étrange, comme sur cette barrière plutôt que sur le bâtiment en arrière-plan, après la Loire.
Ultra grand-angle
Aucun changement pour l'ultrawide, qui est un module secondaire utilitaire. Pas vilain, mais pas enthousiasmant non plus, il délivre des photos correctes pour une consultation sur smartphone. Les clichés sont par ailleurs beaucoup plus sombres qu'avec le grand-angle, et la perte de netteté dans les angles assez notable.
Téléobjectif / Zoom
On retrouve avec plaisir ce périscope proposant un zoom optique 3,5x, équivalent à 80 mm sur un appareil photo plein format. Une focale très adaptée au portrait, mais aussi à la photographie d'architecture, par exemple. Plus inspirée du grand-angle que de l'ultrawide, cette optique est détaillée, et traite les clichés correctement, les exposant parfaitement. Le piqué n'est pas irréprochable, mais on reste sur du milieu de gamme sous les 500€. Franchement, ça fait totalement le taf, et ça reste même assez impressionnant.
Cependant, dès que l'on veut aller chercher le zoom numérique, l'implication de l'IA se fait rapidement ressentir. Dès le zoom 7x, pourtant proposé dans l'interface de la caméra, on remarque un lissage excessif et des détails "inventés" par les algorithmes. Autant dire que ça ne s'arrange pas à mesure que l'on allonge la focale, jusqu'au plafond absurde de 140x. Une première mondiale, se réjouit Nothing. Mouais…
Photos de nuit
Aucun des trois capteurs du Nothing Phone (4a) Pro n'est serti d'un objectif particulièrement lumineux. Par conséquent, l'appareil repose beaucoup sur sa sensibilité pour exposer correctement en basse lumière. On perd ainsi vite en détails et en justesse des couleurs dans les scénarios nocturnes. Le grand-angle s'en sort avec les honneurs, mais l'ultrawide est logiquement à la peine. Le téléobjectif, lui, est relativement capable en basse lumière, selon les scénarios d'usage.
Portraits et selfies
Grâce à son téléobjectif 80 mm, le portrait est une pratique qui sied particulièrement bien au Nothing Phone (4a) Pro. La compréhension des sujets est instantanée, le détourage de haute tenue, et le flou d'arrière-plan (bokeh) justement dosé par défaut. Le grand-angle n'est pas en reste, et offre des clichés détaillés, avec un traitement encore une fois très naturel, qui ne viendra pas vous lisser la peau à l'excès.
L'optique avant, elle, est correcte mais ne tient évidemment pas la comparaison avec les modules arrière. Je remarque d'ailleurs que le mode portrait est assez mauvais à contre-jour, le capteur ayant du mal à exposer correctement le visage sans cramer le ciel.
Vidéo
Comme son petit frère, le Nothing Phone (4a) Pro filme en 4K à 30 images par seconde avec son grand-angle et le téléobjectif. L'ultrawide, lui, doit s'en tenir à du Full HD, également à 30 fps. Si vous voulez du 60 fps, il faut obligatoirement rétrograder sur du 1080p avec les modules principaux. C'est un peu dommage, quand le Pixel 10a permet de filmer en 4K à 60 images par seconde. Reste que le support du Dolby Vision HDR (désactivé par défaut) est un plus, et que la stabilisation est excellente sur les trois capteurs.
La captation 4K au grand-angle à 30 images/s. ©Pierre Crochart pour Clubic
La captation 4K à l'ultra grand-angle à 30 images/s. ©Pierre Crochart pour Clubic
La captation 4K avec le téléobjectif à 30 images/s. ©Pierre Crochart pour Clubic
Autonomie : du très bon
Le Nothing Phone (4a) Pro est doté de la même batterie de 5080 mAh que son petit frère. Toutefois, la fréquence plus élevée de son écran, et la puissance plus élevée de son processeur, en font un smartphone un tout petit peu moins endurant. Dans le test automatisé de PCMark, il s'en tire avec 17h d'endurance contre 19h30 pour le (4a). Les benchmarks, c'est une chose mais, à l'usage, le fait est que j'ai pu tirer un peu plus de temps d'écran de ce modèle Pro que du classique, autour de 10h.
Concrètement, cela se traduit par une bonne grosse journée et demie d'utilisation constante, voire carrément deux jours pour les utilisateurs et utilisatrices les moins bourrins. Du très bon, et même sans batterie au silicium carbone.
J'avoue que l'absence de recharge sans fil me chagrine un peu, mais heureusement la recharge filaire à 50 watts permet de repasser à 100% en tout pile une heure.
Nothing Phone (4a) Pro : Prix, disponibilité et concurrence
Le Nothing Phone (4a) Pro est d'ores et déjà disponible à la précommande et sortira officiellement le 27 mars prochain. Il sera décliné en noir, en blanc et en rose. La version 8+128 Go s'affiche à 499€, et le modèle 12+256 Go (testé) pour 569€. Cela représente une augmentation de 20€, par rapport au précédent modèle.
Le concurrent le plus évident du Phone (4a) Pro est évidemment le récent Google Pixel 10a, vendu 549€, et qui reste une référence absolue à ce niveau de prix. Le Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ est également à garder en tête, tout comme le Honor 400 (430€).
Nothing Phone (4a) Pro : l'avis de Clubic
Le Nothing Phone (4a) Pro est, conceptuellement, un smartphone très différent à la fois du (4a) mais aussi du (3a) Pro de l’an dernier. Il apparaît comme le véritable chaînon manquant entre le milieu et le haut de gamme ; un smartphone qui bombe le torse, qui assume un design radicalement différent… et la fiche technique qui va avec !
Vendu 130€ plus cher que le Nothing Phone (4a), ce modèle Pro offre une réelle montée en gamme, que ce soit côté design, performances ou luminosité. Maintenant, les apports de la partie photo ne sautent pas aux yeux, et l’autonomie est peu ou prou la même que sur le modèle standard.
Faut-il dépenser plus, alors ? Si vous avez le coup de cœur, alors ma réponse est oui. Mais, je dois aussi reconnaître que le Nothing Phone (4a) Pro est factuellement moins intéressant que son petit frère. Si j’apprécie que Nothing opère une réelle montée en gamme, la concurrence autour des 500€ est bien plus rude que sur le marché des mobiles à 350€. Sur bien des aspects, un Google Pixel 10a (voire 9a, en fait) vous contentera sans doute davantage.
- Le design très réussi
- Écran plus lumineux, aux bordures réduites
- De meilleures performances
- Autonomie solide
- Fonctions intelligentes bien pensées
- Pas de recharge sans fil
- Seulement 3 ans de MàJ Android
- Rapport qualité–prix moins évident que sur le Phone (4a)
Fiche technique Nothing Phone (4a) Pro
|Taille de l'écran
|6.8 pouces
|Taux de rafraîchissement
|144Hz
|Mémoire interne
|128 Go, 256 Go
|Mémoire vive (RAM)
|8 Go, 12 Go
|Capacité de la batterie
|5080 mAh
|Charge rapide
|Oui
|Définition du / des capteur(s) arrière
|50 Mpx, 50 Mpx, 8 Mpx
|Système d'exploitation
|Android
|Version du système d'exploitation
|Android 16
|Surcouche Android
|NothingOS 4.1
|Assistant vocal
|Gemini
|Taille de l'écran
|6.8 pouces
|Type d'écran
|AMOLED
|Définition de l'écran
|2800 x 1260 pixels
|Taux de rafraîchissement
|144Hz
|Densité de pixels
|440 ppp
|Écran HDR
|Oui
|Mémoire interne
|128 Go, 256 Go
|Stockage extensible
|Non
|Processeur
|Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4
|Finesse de gravure
|4nm
|Nombre de cœurs CPU
|Octa-core
|Fréquence CPU
|2.8GHz
|GPU
|Adreno 722
|Mémoire vive (RAM)
|8 Go, 12 Go
|Capacité de la batterie
|5080 mAh
|Batterie amovible
|Non
|Recharge sans-fil
|Oui
|Charge rapide
|Oui
|Puissance de la charge rapide
|50W
|Nombre de caméras (avant & arrière)
|4
|Définition du / des capteur(s) arrière
|50 Mpx, 50 Mpx, 8 Mpx
|Définition du / des capteur(s) avant
|32 Mpx
|Enregistrement vidéo
|4K30, 1080p60
|Stabilisateur caméra
|Optique et Numérique
|Flash Frontal
|Non
|Ouverture objectif photo arrières
|f/1.9, f/2.9, f/2.2
|Ouverture objectif photo frontaux
|f/2.2
|Zoom Optique
|3.5x
|Carte(s) SIM compatible(s)
|Nano-SIM, eSIM
|Nombre total eSIM
|2
|Compatible double SIM
|Oui
|Compatible 5G
|Oui
|Compatible VoLTE
|Oui
|Wi-Fi
|Wi-Fi 6
|Bluetooth
|5.4
|NFC
|Oui
|GPS
|Oui
|Type de connecteur
|USB Type-C
|Lecteur biométrique à empreinte digitale
|Oui
|Capteur de reconnaissance faciale
|Reconnaissance faciale 2D
|Accéléromètre
|Oui
|Gyroscope
|Oui
|Capteur de lumière ambiante
|Oui
|Prise Jack
|Non
|Hauteur
|163.7mm
|Largeur
|76.6mm
|Epaisseur
|8mm
|Poids
|210g
|Certification IP
|IP65
Les alternatives au Nothing Phone (4a) Pro :
- Une autonomie en progrès
- Un logiciel presque parfait (et 7 ans de MàJ)
- Toujours de belles photos
- Prix
- Photos jusqu'en zoom 2x (4x avec un peu d'indulgence)
- Mode portrait "studio Harcourt"