Chez Xiaomi, le « haut du haut de gamme » se prononce en 2026 « 17 Ultra ». Conçu en collaboration de plus en plus étroite avec Leica, il met plus que jamais l’emphase sur la photographie. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le résultat est à la hauteur de nos espérances ! En troquant les deux téléobjectifs contre un seul, on pouvait se demander si le constructeur avait fait un choix judicieux. La réponse tient en un seul mot : oui !

Le nouveau téléobjectif est équipé d’un zoom mécanique continu couvrant l’intégralité de la plage focale 75-100 mm. À notre connaissance, c’est une première pour un smartphone. Mieux encore : le résultat est tout bonnement excellent, l’optique ayant été amoureusement concoctée par Leica. On peut pousser le zoom bien plus loin. Les algorithmes de traitement d’image, appliqués à ce que récolte le capteur de 200 Mpx, font des merveilles jusqu’à 400 mm (soit un facteur de zoom x17,2). Au-delà, le résultat reste très correct, l’IA faisant du très bon boulot.

Cette qualité se retrouve sur les images produites par l’ultra-grand-angle et sur le module principal, tant en bonne luminosité qu’à la tombée de la nuit. Le mode portrait a lui aussi fait l’objet de toutes les attentions et produit un résultat impeccable.

Au-delà de l’aspect photographique, le 17 Ultra brille par une conception irréprochable et une puissance de calcul plus que suffisante. L’intégration de plus en plus poussée de l’IA dans HyperOS 3.0, la surcouche logicielle de Xiaomi est elle aussi appréciable. L’écran affiche une excellente image, l’autonomie reste plus qu’honorable compte tenu de l’équipement et on apprécie la charge rapide (à condition d’investir dans le bloc d’alimentation conçu par Xiaomi).

Tout n’est pas parfait, malheureusement. À commencer par le prix : 1499 euros pour la version 16 Go + 512 Go, qui le place dans la catégorie des produits de luxe. Néanmoins, il faut reconnaître à Xiaomi qu’il n’a pas augmenté son prix par rapport à la version précédente. Ce n’est pas si fréquent avec les pénuries actuelles de composants.

Mais ce qui nous fâche le plus est la présence insupportable de bloatwares préinstallés et de publicité dans quelques applications maison. À l’extrême limite, on peut l’accepter sur des produits d’entrée de gamme. Mais sûrement pas sur un produit positionné en haut de gamme. Il va falloir que Xiaomi comprenne cela un jour ou l’autre.