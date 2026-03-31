La rapidité de charge, en revanche, n’est pas brillante. La charge « rapide » continue à plafonner à 25 W en filaire (45 Watts sur le S26 Plus et 65 Watts sur le S26 Ultra). elle reste en retrait face à la concurrence. En utilisant un bloc d’alimentation 30 Watts compatible Power Delivery (ou celui vendu en option par Samsung), nous avons pu passer de 0 à 55 % en une trentaine de minutes, l’arrivée à 100 % s’effectuant en un peu plus de 80 minutes. Et pourtant, Samsung démontre avec le S26 Ultra qu’il est capable d’implémenter une charge véritablement rapide… Manifestement, le constructeur ne la juge pas essentielle sur le S26.