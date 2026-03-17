Bon point aussi pour le bypass charging qui contribue à réduire la chauffe lorsque l’appareil est utilisé connecté à un chargeur. Celui-ci alimente directement la carte mère sans passer par la batterie, ce qui élimine la chaleur résiduelle de la charge, permettant au système de refroidissement de se concentrer exclusivement sur le processeur.

Autonomie gigantesque et charge rapide

Le Realme 16 Pro+ embarque une impressionnante batterie de 7 000 mAh basée sur la technologie Si-Ca (silicium-carbone) plutôt que sur le traditionnel Li-Ion. On ne va pas tourner autour du pot : l’autonomie est tout simplement extraordinaire. En usage raisonné (sans abuser du jeu vidéo, du streaming et de la captation d’images fixes ou animées), nous avons dépassé sans grand problème les deux jours d’autonomie !