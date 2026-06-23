De son côté, AI Menu Translation traduit les menus de restaurant étrangers et génère aussi une image des plats proposés, histoire de se faire une idée de ce que l’on va ingurgiter. Et tant qu’on y est, il suffit de cocher les articles du menu que l’on souhaite déguster pour produire un texte clair décrivant la commande dans la langue du pays. Très utile pour les voyageurs, même si la fonction est limitée à 30 usages par mois. Cela en dit long sur le coût de la fonction côté serveur.