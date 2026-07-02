Le Magic V6 de Honor est le pliant le plus fin du marché et doté de la plus grosse batterie de sa catégorie. Elle lui confère une autonomie dépassant la journée et demie d’utilisation et se recharge très rapidement (si l’on investit dans le bloc d’alimentation recommandé).

Ses écrans sont de très haut niveau et la pliure se fait de plus en plus discrète. Détail qui peut avoir son importance : les deux dalles supportent l’utilisation d’un stylet optionnel. Samsung, qui a renoncé à cette possibilité sur le Fold 7, devrait en prendre de la graine…

Le Magic V6 est conforme aux normes d’étanchéité IP68/IP69, une première pour un pliant. Même si elle n’évolue quasiment pas par rapport au Magic V5, la caméra dorsale reste impressionnante et dispose d’un téléobjectif très réussi. La partie logicielle, enfin, continue son évolution et intègre de nouvelles fonctions IA pertinentes. Honor s’engage à fournir les nouvelles versions de l’OS et les mises à jour de sécurité pendant sept ans.

Serait-il donc le smartphone pliant parfait ? Pas tout à fait. Sa grande finesse a nécessité l’implémentation d’un mode « équilibré » qui bride le SoC. Celui-ci, habilement conçu, masque le problème de la surchauffe sans toutefois impacter les performances lors d’une longue utilisation. Certes, le mode « Performance » permet d’obtenir une puissance maximale, mais pas sur le long terme. On ne peut pas tout avoir.

Le plus gros défaut du Magic V6 reste sans aucun doute son prix. Disponible en France en une seule configuration (16 Go + 512 Go), il est vendu 2 299,90 €. Cela fait une sacrée somme, même si le constructeur propose des offres de lancement pour le moins intéressantes (bon de réduction de 600 euros, projecteur vidéo et casque audio offerts, 24 mois de protection écran offerts).

Reste que si l’on cherche aujourd’hui le pliant le plus complet et le plus abouti, le Honor Magic V6 est un candidat très sérieux, à condition d’accepter un investissement financier très élevé.