Avant de poser un point final sur cette prise en main, je tiens quand même à dire deux mots sur ce que l’on ne voit pas, et qui explique pourquoi GrapheneOS n’est pas seulement un Android débarrassé de Google.

Le système renforce notamment la sandbox déjà présente dans Android, cet espace isolé dans lequel chaque application est censée rester enfermée. Si l’une d’elles venait à être compromise, elle se heurterait donc à des protections supplémentaires avant de pouvoir atteindre les données des autres applications ou s’attaquer au reste du système.

Cette séparation est également consolidée dès leur lancement. Android fait habituellement démarrer les applications à partir d’un processus modèle commun, ce qui permet de gagner du temps et d’économiser de la mémoire. GrapheneOS crée au contraire un nouveau processus à partir de zéro pour chacune d’elles. Leur démarrage à froid peut prendre une fraction de seconde supplémentaire, mais elles partagent moins d’informations susceptibles d’aider un attaquant, en particulier sur l’organisation de la mémoire.

La mémoire, justement, fait l’objet de plusieurs renforcements. Lorsqu’une application tourne, elle demande sans cesse de petits espaces pour stocker temporairement ses données. L’allocateur mémoire se charge de trouver ces emplacements, de les lui attribuer, puis de les récupérer lorsqu’elle n’en a plus besoin.

Si une erreur se glisse dans la manière dont l’application utilise ces espaces, elle peut écrire au-delà de la zone qui lui a été réservée ou continuer à utiliser un espace déjà libéré. On parle alors, selon les cas, de buffer overflow, ou dépassement de mémoire tampon, et de use-after-free, ou utilisation après libération. Ces failles peuvent provoquer un plantage, mais aussi être détournées pour accéder à des données ou exécuter du code dans l’application vulnérable.

GrapheneOS utilise son propre allocateur pour mieux repérer ces erreurs et compliquer leur exploitation. Sur les Pixel 8 et les générations suivantes, il y ajoute le marquage matériel de la mémoire : chaque zone reçoit une sorte d’étiquette, que le processeur compare à celle du pointeur utilisé lorsqu’une application tente d’y accéder. Une étiquette incorrecte peut ainsi trahir l’utilisation d’un espace qui ne lui appartient pas ou qui a déjà été libéré, et interrompre l’opération avant qu’elle n’aille plus loin.

Le système encadre enfin le code que les applications cherchent à charger ou à générer pendant leur exécution. Cette possibilité peut parfaitement être légitime, mais elle permet aussi à un attaquant de faire exécuter du code qui ne faisait pas partie de l’application contrôlée à l’origine. GrapheneOS peut donc bloquer ce chargement depuis la mémoire ou le stockage et signale lorsqu’une application se heurte à cette restriction. On peut alors l’autoriser au cas par cas si elle en a réellement besoin.