La réputation de GrapheneOS en France a été construite à coups de raccourcis. Des représentants des forces de l'ordre ont laissé entendre dans plusieurs médias que l'usage de cet OS était un signal de culpabilité. Des sources policières citées par Le Parisien affirmaient par exemple que "ce système constitue un indicateur clair de sophistication technique et d'intention de dissimulation".

Comme s'il était criminel d'avoir une vie privée.

Ces articles omettent de préciser que GrapheneOS est open source. N'importe qui peut donc le modifier. Des entreprises peu scrupuleuses peuvent ainsi en prendre le code, y ajouter des fonctionnalités douteuses et revendre le tout comme un "téléphone sécurisé". Le système affiché reste "GrapheneOS". Et c'est précisément cette confusion qu'avait pointée Dave Wilson, porte-parole anonymisé du projet, lors de notre interview en décembre 2025. Menacée de poursuites par le gouvernement français, la fondation a qualifié la France de "territoire à risque" et déplacé ses serveurs vers l'Allemagne et le Canada.