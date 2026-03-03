Deux mois après avoir présenté une IA capable de tout voir et tout entendre autour de vous, Motorola officialise un partenariat avec GrapheneOS. Le même OS que les autorités françaises ont associé aux réseaux criminels. On attend la suite.
Motorola avait marqué les esprits au CES 2026 avec Project Maxwell, un prototype portable d'IA ambiante analysant en continu l'environnement de son porteur. Lors du Mobile World Congress à Barcelone, la marque a officialisé un accord à long terme avec la GrapheneOS Foundation. L'objectif affiché est d'« apporter une sécurité de pointe aux utilisateurs du monde entier ».
Motorola prépare le premier smartphone non-Pixel livré avec GrapheneOS
Un futur appareil Motorola sera commercialisé avec GrapheneOS directement préinstallé. Ce serait une première absolue : depuis sa création, GrapheneOS n'a fonctionné que sur des appareils Google Pixel. Ces derniers sont les seuls à satisfaire ses prérequis techniques draconiens. Racine de confiance matérielle, démarrage vérifié avec clés personnalisées, protection contre les attaques par force brute : la liste des conditions est longue. Motorola a confirmé que même le Motorola Signature, son modèle haut de gamme actuel, ne remplit pas encore ces critères.
La coopération a débuté en coulisses dès juin 2025, avant qu'une fuite sur Reddit en février 2026 ne grille la mèche. Le premier appareil compatible est attendu entre fin 2026 et début 2027. En parallèle, certaines fonctionnalités issues de GrapheneOS seront progressivement portées sur d'autres téléphones Motorola. L'ensemble s'appuiera sur les solutions ThinkShield de Lenovo, maison mère de Motorola.
La vraie logique derrière ce virage : un marché B2B que Motorola veut conquérir
Réduire ce partenariat à un coup de communication serait une erreur. La pression réglementaire sur la vie privée ne faiblit pas en Europe, et GrapheneOS est devenu malgré lui un symbole de résistance. En France, les autorités ont associé l'OS à des réseaux criminels. Les menaces de poursuites judiciaires de l'État français ont contraint l'équipe à quitter les serveurs d'OVH pour le Canada et l'Allemagne. Cet épisode a paradoxalement amplifié la visibilité de l'OS, bien au-delà de sa communauté habituelle.
Pour Motorola, rejoindre la GrapheneOS Foundation répond à une logique commerciale directe. Journalistes, avocats, entreprises sensibles : le marché des appareils durcis est rentable. Il était jusqu'ici dominé par des acteurs de niche. L'arrivée d'un fabricant de cette envergure change les paramètres. La vraie question reste entière. Peut-on proposer dans la même gamme un appareil IA qui observe tout et un autre conçu pour ne rien collecter ? Motorola parie que oui. Le marché tranchera.