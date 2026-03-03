Réduire ce partenariat à un coup de communication serait une erreur. La pression réglementaire sur la vie privée ne faiblit pas en Europe, et GrapheneOS est devenu malgré lui un symbole de résistance. En France, les autorités ont associé l'OS à des réseaux criminels. Les menaces de poursuites judiciaires de l'État français ont contraint l'équipe à quitter les serveurs d'OVH pour le Canada et l'Allemagne. Cet épisode a paradoxalement amplifié la visibilité de l'OS, bien au-delà de sa communauté habituelle.

Pour Motorola, rejoindre la GrapheneOS Foundation répond à une logique commerciale directe. Journalistes, avocats, entreprises sensibles : le marché des appareils durcis est rentable. Il était jusqu'ici dominé par des acteurs de niche. L'arrivée d'un fabricant de cette envergure change les paramètres. La vraie question reste entière. Peut-on proposer dans la même gamme un appareil IA qui observe tout et un autre conçu pour ne rien collecter ? Motorola parie que oui. Le marché tranchera.