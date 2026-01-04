Le MC03 tourne sous AphyOS, une surcouche d'AOSP développée en Suisse qui élimine tous les services de pistage de Google. Contrairement à GrapheneOS qui reste gratuit, Punkt facture 9,99 euros par mois après la première année offerte pour financer son système. Leur philosophie : si vous ne payez pas le produit, vous êtes le produit. Un argument qui prend tout son sens après les révélations sur les menaces de l'État français envers GrapheneOS.

Le système compartimente les applications en deux zones étanches. Le Vault accueille uniquement des applications vérifiées par Punkt, dont toute la gamme Proton (Mail, VPN, Drive, Pass, Calendar) et Threema. Le Wild Web autorise n'importe quelle application Android, mais sous surveillance stricte via Ledger, un outil de contrôle granulaire des permissions. Cette architecture à deux vitesses évite le syndrome GrapheneOS : être accusé de faciliter la criminalité parce que des versions modifiées du système circulent dans les milieux peu recommandables.