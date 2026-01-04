Punkt débarque avec le MC03, un smartphone fabriqué en Allemagne qui carbure à un OS maison où chaque donnée compte. Pendant que GrapheneOS claque la porte de la France, les Suisses prennent le relais.
Quand GrapheneOS a fui la France suite aux pressions de l'État, la question du smartphone respectueux de la vie privée est devenue brûlante. Punkt, fabricant suisse spécialisé dans les appareils minimalistes, présente justement au CES 2026 son MC03, un smartphone qui tente de résoudre l'équation impossible : vie privée maximale sans sacrifier les fonctionnalités. L'appareil, assemblé en Allemagne, propose une approche qui rappelle celle de GrapheneOS, mais avec un modèle économique très différent.
AphyOS, l'alternative suisse qui coûte 10 euros par mois
Le MC03 tourne sous AphyOS, une surcouche d'AOSP développée en Suisse qui élimine tous les services de pistage de Google. Contrairement à GrapheneOS qui reste gratuit, Punkt facture 9,99 euros par mois après la première année offerte pour financer son système. Leur philosophie : si vous ne payez pas le produit, vous êtes le produit. Un argument qui prend tout son sens après les révélations sur les menaces de l'État français envers GrapheneOS.
Le système compartimente les applications en deux zones étanches. Le Vault accueille uniquement des applications vérifiées par Punkt, dont toute la gamme Proton (Mail, VPN, Drive, Pass, Calendar) et Threema. Le Wild Web autorise n'importe quelle application Android, mais sous surveillance stricte via Ledger, un outil de contrôle granulaire des permissions. Cette architecture à deux vitesses évite le syndrome GrapheneOS : être accusé de faciliter la criminalité parce que des versions modifiées du système circulent dans les milieux peu recommandables.
Sans abonnement actif, le téléphone perd des fonctionnalités essentielles. Ce modèle économique rompt avec celui de GrapheneOS, qui reste accessible gratuitement mais dépend des dons communautaires . Punkt mise sur la transparence : pas de collecte de données, pas de profilage, pas de revente à des tiers.
Une fiche technique honnête pour 699 dollars
Côté matériel, le MC03 affiche un écran OLED 6,67 pouces à 120 Hz, un processeur MediaTek Dimensity 7300, 8 Go de RAM et une batterie amovible de 5200 mAh. La certification IP68 garantit la résistance à l'eau et à la poussière. Le triple capteur photo culmine à 64 mégapixels, complété par un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels.
Punkt promet cinq ans de mises à jour de sécurité et trois ans de mises à jour fonctionnelles. Le smartphone intègre également Digital Nomad, un VPN maison, et une fonctionnalité baptisée Carbon Reduction qui calcule l'impact énergétique de chaque application installée. Vendu 699 dollars, le MC03 débarquera en Europe fin janvier 2026 et aux États-Unis au printemps.
Pendant ce temps, GrapheneOS continue de tourner exclusivement sur les Google Pixel depuis ses serveurs canadiens et allemands, gratuit mais désormais persona non grata en France.
