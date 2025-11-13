Le marché du smartphone s’est apaisé en 2025, misant davantage sur l’expérience que sur la démesure. Dans ce paysage plus raisonnable, un outsider s’est distingué : le CMF Phone 2 Pro, signé Nothing, un modèle juste et bien pensé, qui séduit par son équilibre et sa simplicité.
Nothing, la marque fondée par Carl Pei, aime bousculer les codes. Avec sa filiale CMF, elle s’adresse à ceux qui veulent du style et de la fiabilité sans vider leur portefeuille. Le CMF Phone 2 Pro en est la meilleure illustration : un design sobre, industriel, mais travaillé jusque dans le moindre détail.
C’est incontestable : le CMF Phone 2 Pro figure déjà parmi les meilleurs rapports qualité-prix du marché de l’année… et même potentiellement de ces cinq dernières années.
Pierre Crochart, expert smartphone
Nothing CMF Phone 2 Pro, le smartphone qu'il vous faut, pour moins de 260 €
Vis apparentes, texture mate, finitions soignées… le tout respire la qualité. En main, il inspire confiance. C’est un appareil qu’on utilise au quotidien sans crainte ni frustration, parce qu’il fait exactement ce qu’on attend de lui, sans jamais en faire trop.
Sous ses airs sages, le CMF Phone 2 Pro cache une vraie efficacité. Son processeur, couplé à une interface légère et bien optimisée, garantit une fluidité exemplaire au quotidien.
Mais c’est surtout du côté de l’autonomie qu’il frappe fort : sa batterie de 5 000 mAh lui permet de tenir jusqu’à deux jours complets selon nos tests, avec plus de 18h30 d’usage mesuré sur PCMark. Et la recharge rapide 33 W boucle le plein en à peine plus d’une heure.
🛡️En 2025, la question ne se pose plus : vous devez vous protéger des arnaques en ligne ! Rejoignez les millions d'utilisateurs d'Avast et renforcez votre défense contre les cybermenaces d'aujourd'hui. Téléchargez dès maintenant Avast Antivirus Gratuit, obtenez des conseils à l'aide de notre nouvel Assistant IA et déjouez les arnaques en ligne.
(offre partenaire)
À l’usage, on oublie vite qu’on tient un smartphone à moins de 260 €. Tout est cohérent : les performances, l’autonomie, la chauffe quasi inexistante.
Même la photo, souvent sacrifiée sur ce segment, se montre convaincante. Le capteur principal capture des images nettes, bien équilibrées, et le téléobjectif offre des portraits précis. Seul le grand-angle manque un peu de relief, mais rien de rédhibitoire à ce prix.
Les points forts du Nothing CMF Phone 2 Pro :
- Le design !
- Les performances d'un smartphone à 500 €
- Une batterie increvable
- Un téléobjectif de qualité
- À l'aise en vidéo
C’est simple : dans nos tests, aucun autre smartphone n’a offert un tel équilibre entre prix et expérience. Le CMF Phone 2 Pro surpasse des modèles deux fois plus chers en autonomie, rivalise avec eux en photo et reste irréprochable sur le plan logiciel.
Ce téléphone incarne parfaitement ce que devrait être le milieu de gamme : un produit accessible, fiable et plaisant à utiliser. C’est pour cette raison qu’il décroche logiquement le Clubic Award du meilleur smartphone de l’année.
La note finale et le test complet du CMF Phone 2 Pro
Les autres smartphones sélectionnés qui ont marqué 2025
- Un écran plus grand et enfin en 120 Hz
- La luminosité irrésistible de l'écran
- Excellentes performances
- Autonomie en progrès
- Plus polyvalent en photo
- « Ancien » design qui chauffe encore pas mal en jeu
- Encore de l'USB 2.0
- Les performances d'un smartphone à 500€
- Très bonne autonomie
- Les photos très vives
- Jusqu'à six ans de mises à jour
- Logiciel clean et agréable
- Luminosité de l'écran un peu juste
- Haut-parleur mono seulement
- Wi-Fi 6 et pas plus
- Pas de téléobjectif
- Des photos à tomber à la renverse
- Une autonomie en nette amélioration
- Les performances irréprochables
- Un écran plus lumineux
- Quatre mises à jour d'Android, ce n'est plus possible en 2025
- Une interface toujours chargée en bloatwares
- Outils IA limités aux applis Xiaomi
- Le design original
- Un périscope à ce prix ?!
- Grande autonomie
- Les performances globales
- Interface claire et sans fioritures
- Beaucoup de reflets à l'écran
- L'ultra grand-angle
- Pas de charge sans-fil