Vis apparentes, texture mate, finitions soignées… le tout respire la qualité. En main, il inspire confiance. C’est un appareil qu’on utilise au quotidien sans crainte ni frustration, parce qu’il fait exactement ce qu’on attend de lui, sans jamais en faire trop.

Sous ses airs sages, le CMF Phone 2 Pro cache une vraie efficacité. Son processeur, couplé à une interface légère et bien optimisée, garantit une fluidité exemplaire au quotidien.

Mais c’est surtout du côté de l’autonomie qu’il frappe fort : sa batterie de 5 000 mAh lui permet de tenir jusqu’à deux jours complets selon nos tests, avec plus de 18h30 d’usage mesuré sur PCMark. Et la recharge rapide 33 W boucle le plein en à peine plus d’une heure.