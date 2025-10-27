La marque britannique officialise via un communiqué de presse l'annonce de la sortie du Nothing Phone (3a) Lite ce mercredi 29 octobre à 14h. On ignore s'il s'agira d'une conférence, d'une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, ou simplement à la mise en ligne de la fiche produit sur son site internet. À notre avis, cette dernière option reste la plus probable pour ce produit que l'on imagine à assez faible valeur ajoutée par rapport au reste du catalogue récent du Londonien.