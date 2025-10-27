Comme le laissaient entendre les rumeurs, Nothing lancera bien un cinquième smartphone cette année. Le rendez-vous est pris pour ce mercredi 29 octobre, à 14h, heure française.
La gourmandise du fabricant londonien est plutôt impressionnante en 2025. Jusqu'ici plutôt sage dans son calendrier, Nothing joue sur l'excellente réception des Phone (3a) et (3a) Pro pour le décliner dans une version « lite » dont on craint déjà qu'elle fasse redite avec le CMF Phone 2 Pro — l'un de nos smartphone préférés de l'année, également né de la cuisse de Nothing.
Lancement dans moins de 48h pour le (3a) Lite
La marque britannique officialise via un communiqué de presse l'annonce de la sortie du Nothing Phone (3a) Lite ce mercredi 29 octobre à 14h. On ignore s'il s'agira d'une conférence, d'une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, ou simplement à la mise en ligne de la fiche produit sur son site internet. À notre avis, cette dernière option reste la plus probable pour ce produit que l'on imagine à assez faible valeur ajoutée par rapport au reste du catalogue récent du Londonien.
Comme je l'indiquais plus haut, le risque avec cette sortie est de cannibaliser les ventes du CMF Phone 2 Pro, vendu 259€ à sa sortie. Mais, maintenant que CMF est une marque à part entière, Nothing doit considérer avoir les coudées franches pour occuper ce segment de marché encore vacant dans son catalogue riche en rapports qualité-prix intéressants.
Prix et specs : voici à quoi il faut s'attendre
Comme souvent en smartphonie, quelques détails concernant le Nothing Phone (3a) Lite sont déjà connus. C'est à nouveau à nos confrères de Dealabs que l'on doit les prédictions les plus crédibles. D'après eux, le smartphone abordable sera commercialisé en France dès 249,99€ (100€ de moins que le Phone (3a)) le 4 novembre prochain.
Ce smartphone d'entrée de gamme avancée sera équipé de 8 Go de RAM pour 128 Go de stockage. Côté puissance de calcul, Nothing miserait sur une puce Dimensity 7300, déjà éprouvée cette année sur le Motorola Edge 60 Fusion.
Le mystère reste cependant complet au sujet de l'écran, de la batterie ou encore de la configuration photo. Habituellement plutôt généreux sur cet aspect, on imagine mal Nothing ne pas offrir au moins deux capteurs de 50 mégapixels à son nouveau modèle d'entrée de gamme. À en juger par le teaser publié sur ses réseaux, le système lumineux Glyph semble en tout cas faire son retour sous une forme un peu différente. Verdict dans quelques jours.