C'était plutôt attendu : le Nothing Phone (3a) Lite reprend presque à l'identique le design et les codes esthétiques du CMF Phone 2 Pro, lancé par sa filiale éponyme au printemps dernier. Un redoutable smartphone d'entrée de gamme, qui avait toutefois pour lui des coloris plus pop que les simples robes noires et blanches dont se pare le (3a) Lite. Notez que le système de LED Glyph se modernise et se simplifie ici, avec une simple diode au dos permettant de prendre connaissance rapidement de certaines notifications via des séquences personnalisées.