Comme prévu, Nothing a tout simplement levé le voile sur son nouveau modèle de l'année : le simple et efficace Phone (3a) Lite. Très abordable, le smartphone reprend une partie des qualités de ses grands frères, tout en abaissant toujours plus la barrière tarifaire. Un futur best-seller pour la fin d'année ?
Nothing est dans ses petits souliers. Après tout, la marque londonienne a fait ses débuts en 2020 avec un smartphone qualifié de flagship killer. Avec son nouveau modèle d'entrée de gamme, le fabricant fait ce qu'il sait faire de mieux : casser les prix. Voyons ce que ce nouveau venu a dans le ventre.
Un CMF Phone 2 Pro qui ne dit pas son nom
C'était plutôt attendu : le Nothing Phone (3a) Lite reprend presque à l'identique le design et les codes esthétiques du CMF Phone 2 Pro, lancé par sa filiale éponyme au printemps dernier. Un redoutable smartphone d'entrée de gamme, qui avait toutefois pour lui des coloris plus pop que les simples robes noires et blanches dont se pare le (3a) Lite. Notez que le système de LED Glyph se modernise et se simplifie ici, avec une simple diode au dos permettant de prendre connaissance rapidement de certaines notifications via des séquences personnalisées.
Il est donc équipé de la même dalle AMOLED de 6,77 pouces à la luminosité annoncée à 3000 nits en HDR et 1300 nits en usage courant. Full HD, l'écran promet une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz pour une fluidité impeccable. Sous le capot, on retrouve la même puce Dimensity 7300 Pro que le CMF abordé plus haut. Une puce polyvalente, offrant de très bonnes performances pour qui n'est pas trop tourné vers les jeux vidéo gourmands. Tous les modèles sont livrés avec 8 Go de RAM, et entre 128 et 256 Go de stockage.
Certifié IP54, le Nothing Phone (3a) Lite est aussi compatible Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.3. Il dispose en outre d'un emplacement pour étendre le stockage via une carte SD, jusqu'à 2 To.
On retrouve également une batterie de 5 000 mAh rechargeable à 33 W, et la promesse de six années de correctifs de sécurité. Livré sous Android 15 (via Nothing OS 3.5), le Phone (3a) Lite bénéficiera de trois mises à niveau majeures de l'OS (donc jusqu'à Android 18). Nothing OS 4.0 et Android 16 seront déployés en début d'année prochaine, confirme la marque.
Une prestation photo à peine remaniée
En photo non plus, rien ne change. La configuration s'articule autour d'un capteur principal, un grand-angle de 50 mégapixels conçu par Samsung (1/1.57", f/1.9), qui nous avait plutôt convaincu sur notre test du CMF Phone 2 Pro. En revanche, ce dernier conserve pour lui son téléobjectif. Le Phone (3a) Lite le troque pour un embarrassant module macro de 2 mégapixels, et ajoute un ultra grand-angle de 8 mégapixels pour compléter la formule. À l'avant, un capteur 16 mégapixels se chargera des autoportraits.
Un downgrade assez crispant tant la présence d'un véritable zoom optique était bénéfique au rapport qualité–prix hallucinant du CMF, mais qui évite de fait à ce présent Phone (3a) Lite de n'être qu'une pâle copie de son grand frère. Il faut dire aussi qu'il risque d'un peu mieux se vendre : Nothing est désormais une marque un peu mieux identifiée par les consommateurs, et son tarif est d'ailleurs un peu plus doux.
Nothing Phone (3a) Lite : prix et disponibilité
Le Nothing Phone (3a) Lite sera commercialisé dés demain auprès des enseignes habituelles et dès aujourd'hui sur le site du fabricant. Voici les configurations proposées.
- 8+128 Go : 249€
- 8+256 Go : 279€
Une petite ristourne de 10€ donc, par rapport au CMF Phone 2 Pro qui, a priori, reste un smartphone un peu plus impressionnant sur la technique. On attendra toutefois de le juger sur pièces dans les prochaines semaines !