Faut-il se réjouir de cette nouvelle, ou au contraire craindre que l'ADN de Nothing se dilue dans un catalogue débordant de références ? Jusqu'ici, la marque jouait une partition parcimonieuse. Mais, si l'on additionne l'ensemble des nouveaux produits lancés cette année par la boîte de Carl Pei, on arrive à… neuf. Je compte dans le lot le premier haut de gamme Nothing Phone (3), mais aussi le premier casque de l'entreprise, le Headphone (1), ainsi que son rejeton siglé CMF, le Headphone Pro, sorti il y a quelques jours.