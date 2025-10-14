Quand y en a plus, y en a encore. Alors que l'on arrive au terme d'une année record pour Nothing, on apprend que se dessine une troisième déclinaison de sa gamme Phone (3a), encore plus abordable.
La marque londonienne, très en forme cette année, ne risque-t-elle pas de se faire concurrence toute seule avec un nouveau smartphone qui marcherait sur les platebandes du CMF Phone 2 Pro ? Voici ce que disent les premières rumeurs sur le Nothing Phone (3a) Lite.
Un nouveau modèle encore plus abordable
Le Nothing Phone (3a) est, avec le CMF Phone 2 Pro, l'un de mes smartphones préférés de 2025… et on ne peut pas dire qu'ils soient particulièrement onéreux ! Le premier a été commercialisé à 349€, et le second à 259€. Un tarif très attractif, qui renforce le rapport qualité-prix de ces deux modèles qui soufflent un vent rafraîchissant sur une entrée de gamme rabougrie.
Pourtant, Nothing croit pouvoir transformer l'essai une nouvelle fois en ajoutant à catalogue déjà riche une troisième référence : un Phone (3a) Lite. À son propos, on ne sait pour ainsi dire rien… sinon qu'il existe, comme en témoignaient déjà des fuites importantes datées de juillet dernier.
D'après de nouveaux bruits de couloirs colportés par GSM Arena, le smartphone sera proposé en noir ou blanc, avec une configuration unique embarquant 8 Go de RAM pour 128 Go de stockage.
Le délicat équilibre des gammes
Faut-il se réjouir de cette nouvelle, ou au contraire craindre que l'ADN de Nothing se dilue dans un catalogue débordant de références ? Jusqu'ici, la marque jouait une partition parcimonieuse. Mais, si l'on additionne l'ensemble des nouveaux produits lancés cette année par la boîte de Carl Pei, on arrive à… neuf. Je compte dans le lot le premier haut de gamme Nothing Phone (3), mais aussi le premier casque de l'entreprise, le Headphone (1), ainsi que son rejeton siglé CMF, le Headphone Pro, sorti il y a quelques jours.
Pour une marque aussi jeune que Nothing, ça fait beaucoup… trop ? J'imagine qu'il existe quelque part sur un disque dur un graphique expliquant par A+B que c'est la meilleure façon d'engranger de la croissance. Aussi, impossible de ne pas voir dans cette stratégie l'influence d'un Xiaomi, spécialiste des gammes à tiroir, qui n'hésite d'ailleurs plus depuis longtemps à multiplier les références qui ne sont séparées que par quelques dizaines d'euros (en comptant la gamme régulière, les Redmi et les POCO).
Si Nothing parvient à garder le même niveau de qualité, et d'originalité, sur tous ses produits, alors aucun doute que les consommateurs s'y retrouveront. D'autant que cette surexposition contribue immanquablement à inscrire durablement la marque sur l'échiquier. Espérons simplement que la marque parviendra à garder son cap, malgré des lancements tous azimuts.