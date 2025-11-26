Techniquement, la migration a été menée tambour battant. Clés de chiffrement renouvelées, infrastructures critiques basculées chez l'hébergeur allemand Netcup, et services communautaires expédiés à Toronto. Une opération commando pour s'extraire d'une juridiction jugée hostile. Tout un ensemble de mesures détaillées ces derniers jours sur le compte X du projet. C'est radical, mais cohérent avec leur philosophie : pas de compromis sur la sécurité, quitte à passer pour des parias.

Rassurez-vous, votre Pixel sous GrapheneOS ne va pas s'autodétruire. Le système reste parfaitement fonctionnel et téléchargeable. Ce sont les coulisses qui changent, pas la scène. Mais l'épisode laisse un goût amer. Après Google qui complique déjà la vie des développeurs de ROM alternatives en verrouillant l'accès au code source de ses Pixels pour l'AOSP, voilà que l'État français s'y met aussi.​