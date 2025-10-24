Une polémique sur le numérique en plein mois de la cybersécurité, voici l'enjeu principal autour du renforcement du respect de votre vie privée. A l'origine, se trouve un texte en apparence ambitieux, destiné à lutter contre les pédocriminels.

Il ne vous a certainement pas échappé que la pédopornographie reste un fléau, et pas seulement à l'échelle européenne. Mais, pour commencer une lutte plus efficace à l'échelle du Vieux Continent, la Commission européenne a travaillé et proposé un nouveau règlement, nommé « Chat Control ».

Pour mieux détecter de potentiels pédocriminels et les intercepter au plus vite, la Commission souhaitait, avec ce règlement, avoir la possibilité de scanner toute discussion d'ordre privée, de manière à y détecter de potentiels propos, ou échange iconographique par exemple, liés à une forme de pédocriminalité.

En premier lieu, il apparait comme totalement légitime de vouloir œuvrer pour contrer au mieux de tels agissements et en préserver les enfants en Europe. Cependant, dans un second temps, le scan potentiel de n'importe quel échange implique un accès à vos discussions. Votre communication n'aurait donc plus rien, ou presque, de privé.

Il ne s'agit pas seulement des réseaux les plus communs, par exemple Messenger, ou encore WhatsApp. Toute discussion numérique, jusqu'aux réseaux réputés pour leur confidentialité, tels que Signal ou encore Télégram, auraient dû s'y plier sur le sol européen.