Cette année encore, octobre est le mois de la cybersécurité ! Alors, tout au long de ces 30 jours d'automne, et plus que jamais, il convient de se soucier de votre quotidien en ligne. Et, dans cette perspective, le respect de votre vie privée doit demeurer essentiel.
Or, la proposition de règlement de la commission européenne « Chat Control », dont l'objectif initial est la protection de l'enfance contre la pédocriminalité, supposerait aussi une brèche majeure, vers une potentielle surveillance généralisée de nos moyens de communication numérique.
Dans cette perspective, un réseau virtuel privé (VPN) peut vraiment vous être utile pour renforcer votre anonymat en ligne.
Et, quitte à s'orienter vers une cybersécurité vraiment optimisée, une suite logiciel telle que Bitdefender Premium Security vous permet d'accroitre considérablement votre sérénité en ligne, au quotidien.
Un règlement vertueux au premier abord…
Une polémique sur le numérique en plein mois de la cybersécurité, voici l'enjeu principal autour du renforcement du respect de votre vie privée. A l'origine, se trouve un texte en apparence ambitieux, destiné à lutter contre les pédocriminels.
Il ne vous a certainement pas échappé que la pédopornographie reste un fléau, et pas seulement à l'échelle européenne. Mais, pour commencer une lutte plus efficace à l'échelle du Vieux Continent, la Commission européenne a travaillé et proposé un nouveau règlement, nommé « Chat Control ».
Pour mieux détecter de potentiels pédocriminels et les intercepter au plus vite, la Commission souhaitait, avec ce règlement, avoir la possibilité de scanner toute discussion d'ordre privée, de manière à y détecter de potentiels propos, ou échange iconographique par exemple, liés à une forme de pédocriminalité.
En premier lieu, il apparait comme totalement légitime de vouloir œuvrer pour contrer au mieux de tels agissements et en préserver les enfants en Europe. Cependant, dans un second temps, le scan potentiel de n'importe quel échange implique un accès à vos discussions. Votre communication n'aurait donc plus rien, ou presque, de privé.
Il ne s'agit pas seulement des réseaux les plus communs, par exemple Messenger, ou encore WhatsApp. Toute discussion numérique, jusqu'aux réseaux réputés pour leur confidentialité, tels que Signal ou encore Télégram, auraient dû s'y plier sur le sol européen.
Vous pouvez donc mesurer l'ampleur du problème qui advient, car avec une telle ouverture vers vos échanges, c'est aussi un potentiel décuplé de surveillance de masse qui apparait.
Ainsi, l'Allemagne, qui pèse par ailleurs près de 20% de la population européenne, s'est très fermement opposée à ce projet de règlement. De nombreux autres structures, qu'elles soient associatives ou encore professionnelles dans le domaine de la cybersécurité, se sont manifestées contre. Des plateformes telles que Télégram ont aussi menacé de quitter le sol européen en cas d'entrée en vigueur de « Chat Control ».
Si ce règlement, ambitieux d'un certain côté mais terriblement dangereux de l'autre, ne devrait donc pas voir le jour, cela n'exclut pas, de votre côté, de songer à renforcer votre vie privée. Et cela commence notamment par un réseau virtuel privé, tel que celui inclut dans la suite Bitdefender Premium Security.
…qui ne peut qu'inciter à redoubler de vigilance
Tout bonnement car, à votre échelle, vous pouvez encore garder la main sur votre cyberconfidentialité. En effet, avec un VPN, vous disposez, à chacune de vos connexions, d'une adresse IP et d'une géolocalisation différentes de celles que vous possédez réellement avec votre appareil connecté.
Le réseau virtuel privé de Bitdefender vous permet, ainsi, de compter sur pas moins de 4000 serveurs, répartis dans plus de 50 pays, pour affiner, à toutes fins utiles, votre choix. Cela peut, par exemple, être très utile pour contourner une restriction géographique, liée à l'endroit où vous vous trouvez réellement.
Avec le VPN de Bitdefender, vous obtenez donc un emplacement virtuel, avec pour objectif de brouiller les pistes, puisqu'à chaque changement de serveur, c'est aussi une nouvelle adresse IP, et une géolocalisation renouvelée, qui sont comprises.
En quelques mots, vous établissez une connexion chiffrée entre votre appareil (point A) et le site Web que vous souhaitez visiter (point B) sans qu'un tiers, même votre fournisseur d'accès à Internet (FAI), ne puisse vous identifier. Sans VPN, vous êtes en revanche bien visible, qui plus est sur un réseau public.
La sécurité de votre connexion Internet reste un élément clef, et Bitdefender Premium Security, avec son VPN, vous aide à faire front. Pensez bien, également, à activer la fonctionnalité de Kill Switch.
De fait, en cas de perte momentanée de votre connexion VPN, le Kill Switch bloque la navigation en cours tant qu'elle n'est pas rétablie, pour vous éviter d'être momentanément visible sur le réseau sur lequel vous êtes connecté.
Une suite signée Bitdefender facile à prendre en main
Concrètement, Bitdefender vous propose une application intuitive qui prend toutes les décisions de sécurité automatiquement. Sa facilité de prise en main vous permet de profiter pleinement de votre vie numérique sans vous soucier des menaces et des arnaques.
Cela a son importance pour vous accompagner, en ce mois de la cybersécurité 2025, vers la prise de bonnes habitudes, et notamment la connexion automatique à votre VPN, avant chaque navigation en ligne.
En effet, le VPN de Bitdefender, inclus dans la suite de cybersécurité Bitdefender Premium Security, est disponible sur votre ordinateur sous macOS comme Windows, mais aussi votre smartphone sous Android, ou iOS.
Votre trafic est illimité, ce qui signifie que vous n'avez pas à vous soucier d'une quelconque consommation de data du côté de votre VPN. Ce dernier vous accompagne donc dans tous les circonstances, au quotidien dans votre vie pro, ou encore durant vos vacances personnelles par exemple.
Avec l'algorithme de chiffrement AES-256 bits, de niveau militaire, le cryptage de vos données de navigation est assuré, et c'est une excellente nouvelle pour votre confidentialité en ligne.
Plus encore, Bitdefender ne se limite pas à un VPN, aussi performant soit-il, dans cette suite de cybersécurité. Vous bénéficiez aussi des services du meilleur antivirus du marché depuis de longues années.
Que ce soit par la Protection en temps réel ou encore son module d'élimination des virus aux formes les plus diverses, la réputation de Bitdefender n'est plus à faire, et les résultats sont pleinement au rendez-vous.
Pour mettre fin à de mauvais réflexes tels que le recyclage d'un même mot de passe, l'accroissement de votre cybersécurité passe aussi par un gestionnaire efficace. Ce dernier est fourni dans votre suite Bitdefender Premium Security, pour générer de solides identifiants, les retenir à votre place, mais aussi vous alerter en cas de fuite.
Vous pouvez, selon votre souhait, explorer l'ensemble des fonctionnalités mis à votre disposition en lisant l'avis indépendant de la rédaction de Clubic, rédigé à l'issue de son test de la suite Bitdefender Premium Security.
