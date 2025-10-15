GrapheneOS, le système d'exploitation basé sur Android et axé sur la sécurité, affûte ses armes et se prépare à abandonner son exclusivité avec les smartphones Google Pixel pour intégrer des appareils équipés de processeurs Snapdragon de dernière génération.
L'équipe de développement de GrapheneOS a confirmé sur Reddit l'arrivée prochaine d'un "fabricant majeur" dans sa liste de terminaux compatibles. Jusqu'à présent, les travaux de ce fork d'Android se limitaient aux seuls appareils Google Pixel. Les développeurs précisent que ces nouveaux smartphones Snapdragon seront proposés à un prix similaire à celui des Pixel actuellement pris en charge.
Le Snapdragon 8 Elite Gen 5 en ligne de mire
Pour cette ouverture, GrapheneOS met en place des exigences techniques strictes. Les appareils visés devront intégrer le processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5, une puce qui n'équipe encore aucun smartphone disponible sur le marché. Il ne s'agit donc pas d'étendre la compatibilité du système à des appareils existants, mais de travailler main dans la main avec un fabricant qui utilisera ce SoC sur ses prochains modèles.
Précisons tout de même que le principe de fonctionnement restera identique à celui appliqué aux Pixel : les utilisateurs devront installer manuellement GrapheneOS sur leur appareil. A priori, aucun smartphone ne sortira d'usine avec cette distribution préinstallée. Il s'agit d'une part de préserver l'indépendance du projet tout en garantissant que seuls les utilisateurs avertis mettent les mains dans le cambouis pour prendre en main GrapheneOS.
Un partenaire mystérieux mais sérieux
Pour l'heure les responsables du projet de GrapheneOS n'ont pas officiellement donné l'identité du constructeur, mais les développeurs écartent déjà certaines hypothèses. Fairphone, qui revient souvent dans les discussions, ne fait pas partie des candidats retenus. Les équipes de GrapheneOS décrivent leur futur partenaire comme "un fabricant Android majeur réellement sérieux" pour mettre en œuvre cette collaboration.
OnePlus apparaît comme le candidat le plus probable, notamment en raison de son historique avec CyanogenMod, le précurseur des distributions Android alternatives. Cependant, OnePlus a récemment modifié la sécurité de son bootloader. On s'interroge donc sur la faisabilité technique de cette intégration. GrapheneOS exige en effet un accès complet aux fonctions de démarrage sécurisé pour implémenter ses protections avancées. Et cela inclut le chiffrement renforcé des données et l'isolation des processus système.
Il faut dire que Google a décidé de ne plus fournir les fichiers essentiels pour l'adaptation d'AOSP sur les Pixel et cela complique donc le travail des développeurs de ROM alternatives comme GrapheneOS. Jusqu'à présent, ces derniers s'appuyaient sur ces ressources pour garantir une compatibilité et une sécurité optimales. En prenant en charge les smartphones d'un grand fabricant équipés de puces Snapdragon, GrapheneOS anticipe donc les barrières imposées par Google avec un partenaire capable de garantir l'accès aux pilotes et à la documentation pour une intégration maîtrisée du système.