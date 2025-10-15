Pour l'heure les responsables du projet de GrapheneOS n'ont pas officiellement donné l'identité du constructeur, mais les développeurs écartent déjà certaines hypothèses. Fairphone, qui revient souvent dans les discussions, ne fait pas partie des candidats retenus. Les équipes de GrapheneOS décrivent leur futur partenaire comme "un fabricant Android majeur réellement sérieux" pour mettre en œuvre cette collaboration.

OnePlus apparaît comme le candidat le plus probable, notamment en raison de son historique avec CyanogenMod, le précurseur des distributions Android alternatives. Cependant, OnePlus a récemment modifié la sécurité de son bootloader. On s'interroge donc sur la faisabilité technique de cette intégration. GrapheneOS exige en effet un accès complet aux fonctions de démarrage sécurisé pour implémenter ses protections avancées. Et cela inclut le chiffrement renforcé des données et l'isolation des processus système.

Il faut dire que Google a décidé de ne plus fournir les fichiers essentiels pour l'adaptation d'AOSP sur les Pixel et cela complique donc le travail des développeurs de ROM alternatives comme GrapheneOS. Jusqu'à présent, ces derniers s'appuyaient sur ces ressources pour garantir une compatibilité et une sécurité optimales. En prenant en charge les smartphones d'un grand fabricant équipés de puces Snapdragon, GrapheneOS anticipe donc les barrières imposées par Google avec un partenaire capable de garantir l'accès aux pilotes et à la documentation pour une intégration maîtrisée du système.