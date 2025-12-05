Pour GrapheneOS, les autorités n'ont aucune idée de la manière dont fonctionne un logiciel open source. Ou du moins, c'est ce qu'elles laissent croire. Le système est basé sur AOSP (Android Open Source Project), le socle commun à tous les téléphones Android. Cela signifie que le code source est libre d'accès et peut donc être utilisé et modifié par n'importe qui. Le système GrapheneOS lui-même est open source. "Il y a beaucoup d'entreprises qui installent GrapheneOS – ou une version modifiée de celui-ci - sur un Pixel et le vendent en tant que produit", nous précise-t-on.

Mais bien évidemment, puisque le code est libre d'accès, il n'y a finalement pas que des entreprises "classiques" qui le développent. David Wilson ajoute : "Tout comme nous utilisons AOSP comme base et construisons dessus, n'importe qui peut prendre notre code, ajouter des fonctionnalités (douteuses) par-dessus et le vendre en tant que produit". Il n'y a, selon lui, pas d'application Snapchat contrefaite livrée par défaut avec le système lorsqu'il est récupéré directement depuis le site officiel, contrairement à ce qu'explique la police auprès de nos confrères.

Il soulève toutefois un autre point : ces forks "douteux" ne semblent pas prendre la peine de renommer l'OS sur lequel ils se sont basés. Sur les smartphones des cybercriminels, on y retrouve alors toujours la mention GrapheneOS. Le porte-parole affirme : "Ces entreprises enfreindraient notre marque déposée et violeraient ainsi la loi. De toute façon, nous ne sommes impliqués dans rien de tout cela, la France nous confond avec eux."